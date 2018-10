Peste 1.000 de presedinti de sectii de votare s-au retras inainte de referendum. Iata de ce

Un presedinte de sectie de votare din Timisoara a explicat de ce a decis sa se retraga, acuzand responsabilitatea care ar fi pe umerii sai, avand in vedere ca scrutinul se desfasoara in doua zile."Pana acum era totul limpede. Preluam dimineata totul, la final faceam numaratoare, procesele verbale, ma duceam personal cu materialele la BEJ si eram linistit. Acum lucrurile stau altfel. Las totul in sectie seara, e drept sub paza, si dimineata ma intorc si o iau de la capat. N-am liniste, daca se intampla ceva peste noapte? Cine raspunde?Si procedurile au fost schimbate, nu ne este foarte clar cum se vor derula lucrurile. Chiar nu doresc sa mai fiu", a explicat el pentru Opinia Timisoarei.Din sutele de retrasi, alti presedinti de sectie de votare au invocat de la motive de sanatate, evenimente in familie, pana la faptul ca sunt plecati din tara.Titu Birceanu, presedintele Biroului Electoral Judetean Timis, a transmis ca multi se leaga de ziua de sambata, ca nu au stiut ca vor fi doua zile si ca au evenimente de la care nu pot lipsi."Unele persoane s-au suspendat si nu au fost radiate din registru. Altele au alte evenimente programate. Problema e legata de ziua de sambata. Multi dintre ei renunta pentru ca sambata au alte prioritati, pentru ca ei si-au stabilit unele lucruri inainte de a se cunoaste ca sunt doua zile de referendum", explica seful BEJ Timis.Mai sunt si oameni care spun ca lucreaza in weekend si, de aceea, nu pot sa fie presedinti de sectie de votare sau altii care nici nu au fost intrebati, ci luati de pe o lista veche si neactualizata, asa ca s-au trezit ca trebuie sa isi petreaca weekendul la urne. De exemplu, in Buzau."Unii spun ca lucreaza in weekend, altii ca au evenimente de genul nunti, botezuri, altii invoca motive medicale. Practic, pe ei nu i-a intrebat nimeni daca vor sa fie presedinti, sunt trecuti pe o lista veche si de aici situatia, cred eu.Nu cred ca din motive ce tin de latura financiara, oricum, e problema domniilor lor. La acest moment, in toate sectiile de votare din Buzau functiile de presedinti sunt ocupate", a declarat judecatorul Aurel Pusca, de la BEJ Buzau, pentru Mediafax.Pentru cele cinci zile cat sunt implicati in organizarea r ...citeste mai departe despre " Peste 1.000 de presedinti de sectii de votare s-au retras inainte de referendum. Iata de ce " pe Ziare.com