Peste 100 de ONG-uri ii cer lui Iohannis sa nu promulge Legea pentru combaterea spalarii banilor

"Parlamentul Romaniei a adoptat in data de 24 octombrie 2018 proiectul de Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in ciuda criticilor vehemente ale societatii civile la adresa unor articole considerate abuzive si neconforme cu Directiva Europeana privind spalarea banilor, pe care o transpune.Cele 129 organizatii semnatare, va adresam cererea de a nu promulga proiectul de lege mentionat, in forma actuala, si va solicitam sa sesizati Comisia de la Venetia pentru a obtine o opinie in acest sens.Nu contestam necesitatea acestei legi, ci faptul ca in textul ei au fost introduse prevederi care nu raspund unor probleme de fond, insa vor conduce la blocarea activitatii asociatiilor si fundatiilor si altor persoane juridice fara scop patrimonial din Romania", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Centrul de Resurse pentru Participare Publica.Potrivit sursei citate, scrisoarea transmisa se refera, in principal, la urmatoarele prevederi:includerea asociatiilor si fundatiilor intre "entitatile raportoare" care intra sub incidenta legii, cu obligatii similare cu cele ale institutiilor de credit, institutiilor financiare, administratorilor de fonduri;traducerea eronata, in cazul asociatiilor si fundatiilor, a termenului "beneficiary owner", din Directiva, prin termenul de "beneficiar real" definit in proiectul de lege ca incluzand "persoanele fizice sau, in cazul in care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice in al caror interes principal asociatia sau fundatia a fost infiintata sau functioneaza";introducerea de obligatii, pentru asociatii si fundatii, de raportare a beneficiarilor reali, asa cum sunt definiti de proiectul de lege, catre institutiile statului (Ministerul Justitiei), dar si catre terte parti."In ceea ce priveste consecintele practice ale legii asupra asociatiilor si fundatiilor, estimam ca legea va conduce in final la blocarea activitatii multor organizatii neguvernamentale, cele mai afectate urmand a fi organizatiile care lucreaza in domeniul social.Estimam de asemenea reducerea drastica a numarului de