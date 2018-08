Peste 620.000 de romani au semnat sa nu mai fie penali in functii publice. De cate semnaturi mai e nevoie?

Astfel, judetele Timis, Arad, Bihor, Cluj, Sibiu, Brasov, Prahova, Dolj, Bucuresti, Ilfov, Iasi, Galati si Constanta au depasit pragul de minim 20 de mii de semntauri.De asemenea, judetele Maramures, Mures, Hunedoara, Arges, Alba, Vaslui, Bacau, Neamt, Suceava, Tulcea si Ialomita mai au de adunat intre sute si mii de semnaturi pentru a atinge pragul minim.Pe lista cu judetele in care s-a inregistrat cel mai mic numar de semnaturi se numara Harghita, Covasna, Vrancea, Salaj, Satu Mare, Caras-Severin, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Giurgiu, Dambovita, Calarasi, Braila si Botosani.La ora transmiterii acestei stiri, potrivit site-ului Farapenali.ro, voluntarii au adunat peste 620 de mii de semnaturi si mai sunt necesare 48.864 de semnaturi pentru ca initiativa sa ajunga in Parlament.Pe data de 1 august, o caravana cu parlamentari USR, formata din doua echipe, a plecat prin tara pentru a aduna semnaturi. Una se va deplasa pe traseul Tulcea, Galati, Bacau, Vaslui, Neamt, iar cealalta pe traseul Ploiesti, Pitesti, Craiova, Hundoara, Alba, Mures si orasele de pe Valea Prahovei.Obiectivul USR este ca pana la finalul anului 2018 sa inainteze Parlamentului un proiect de revizuire a Constitutiei prin care sa se interzica persoanelor condamnate penal la pedeapsa inchisorii sa candideze la alegerile locale, parlamentare si prezidentiale, daca au savarsit infractiuni in mod intentionat.Pentru ca proiectul de lege sa ajunga in Parlament sunt necesare cel putin 500.000 de semnaturi ale cetatenilor cu drept de vot din cel putin jumatate din judetele tarii.Citeste siOnline-ul iese in strada pentru #FaraPenali: Zeci de bloggeri cunoscuti, la strans semnaturiGuvernul Dancila, parodiat la Oradea: Vrem coruptie, nu justitie! Doar penali in functii publice! (Video)Comunitatea Locala RO100 Galati iese zilnic la strans semnaturi pentru #FaraPenaliPrimarul Falca a semnat initiativa "Fara penali" la cortul USR pe care l-a demolat saptamana trecutaUn politist a semnat pentru #FaraPenali si a primit o imbratisare (Foto) ...citeste mai departe despre " Peste 620.000 de romani au semnat sa nu mai fie penali in functii publice. De cate semnaturi mai e nevoie? " pe Ziare.com