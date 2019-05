Petitia a fost initiata de Declic, care va notifica, joi, oficial partidele parlamentare in legatura cu solicitarea cetatenilor, informeaza comunitatea intr-un comunicat remis Ziare.com."In prezent, nu avem cadru legal pentru votul prin corespondenta nici pentru prezidentialele din 2019, nici pentru parlamentarele din 2020. Mai este foarte putin timp si, daca Parlamentul nu ia rapid masuri, vor fi aceleasi cozi umilitoare si la aceste alegeri", a declarat Ana Racheleanu, campaigner Declic.Ca sa fie aplicata la alegerile prezidentiale din noiembrie 2019, o lege a votului prin corespondenta si/sau electronic trebuie sa fie publicata in Monitorul Oficial nu mai tarziu de 1 octombrie 2019, adauga comunicatul citat."Mii de romani din strainatate au fost impiedicati sa isi exercite un drept fundamental, acela de a vota. Pentru ca aceste umilinte sa nu se mai repete este absolut necesara o lege unitara, care sa permita votul prin corespondenta si/sau electronic pentru toate tipurile de scrutine", sustine Ana Racheleanu.Petitia poate fi accesata si semnata AICICiteste si:Augustin Zegrean, despre votul in diaspora: Trebuia si putea fi data ordonanta de urgenta. Impiedicarea votului e infractiune pedepsita cu inchisoareahttp://www.ziare.com/index.php?module=AmvcNews&id=1563312Comisia Europeana, mesaj pentru Guvernul Dancila, care nu a asigurat dreptul la vot al romanilor din diaspora ...citeste mai departe despre " Peste 65.000 de romani au semnat o petitie prin care solicita Parlamentului vot electronic si prin corespondenta " pe Ziare.com