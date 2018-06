Desi directiva nu impune acest lucru, Cabinetul Viorica Dancila a stabilit prin actul normativ ce transpune Directiva, ca si ONG-urile sa fie obligate sa raporteze la Ministerul Justitiei lista cu beneficiari.Prevederea va "ineca vocile critice din societatea civila in rapoarte pline cu CNP-uri", explica cele peste 75 de ONG-uri semnatare ale unui comunicat pe site-ul Centrului pentru Jurnalism Independent."Fara niciun temei, societatea civila este plasata in aceeasi categorie de risc financiar cu furnizorii de servicii de jocuri de noroc si cu institutiile bancare. Fara publicarea niciunei analize de risc, asa cum recomanda standardele internationale in materie, ONG-urilor li se impun asadar niste obligatii de raportare la care cu greu vor face fata pana si profitabilele banci si pacanele", explica semnatarii.Printre semnatari se numara ActiveWatch, APADOR-CH, Greenpeace Romania, Institutul pentru Politici Publice, Salvati Copiii, Expert Forum, MagiCAMP etc."Forma actuala a proiectului de lege este asadar inacceptabila pentru o societate civila functionala dintr-un stat european. Prevederile excesive si daunatoare referitoare la asociatii, fundatii si federatii trebuie blocate in Parlament", mentioneaza comunicatul.Citeste mai multe despre Peste 75 de ONG-uri acuza: Prevederile proiectului ce transpune Directiva europeana privind spalarea banilor - daunatoare societatii civile pe site-ul Curs de Guvernare. ...citeste mai departe despre " Peste 75 de ONG-uri acuza: Modul in care Romania transpune Directiva europeana privind spalarea banilor - daunator societatii civile " pe Ziare.com