Petitie online: Demnitarii sa depuna un raport anual de activitate si un raport al cheltuielilor publice cu mandatul

Totodata, ea propune si o lege pentru sanctionarea celor care nu o fac. Petitia poate fi semnata AICI."Sa nu ne mire prea tare lipsa de rezultate (de efort pentru minimale rezultate) in activitatea celor votati sau nominalizati in fruntea statului sau a partidelor politice, caci 80% dintre parlamentarii romani sunt in aceeasi situatie: zero rezultate dupa multiple mandate. Nimeni nu i-a luat serios la rost!Invatam ceva din erorile prezentului? Daca da, atunci haideti sa le corectam. Cum? A sosit timpul sa cerem fiecarui demnitar din Parlamentul Romaniei si din Parlamentul European, fiecarui ministru, secretar de stat si presedinti sau directori de institutii publice "Raportul de activitate anual", insotit de "Raportul cheltuielilor publice cu mandatul sau"", se arata in textul petitiei.Andreea Paul afirma ca romanii trebuie sa ceara legiferarea obligatiei de a face publice, anual, cele doua rapoarte si sanctionarea celor care nu fac acest lucru."In acest sens cred ca noi, cetatenii, trebuie sa cerem legiferarea obligatiei de a face publice anual aceste doua rapoarte pe site-urile institutiei si sanctionarea celor care nu se conformeaza. Transparentizarea activitatii si a cheltuielilor va obliga la rezultate, la mai multa eficienta si pasare a decidentilor publici, la utilitate sporita in cheltuirea banului public.Lansam public aceasta provocare parlamentarilor reformatori dispusi sa semneze o astfel de initiativa legislativa, in paralel cu chemarea cetatenilor pentru a aduna cel putin 100.000 de semnaturi care sa sustina aceasta initiativa civica", mai scrie in petitie.