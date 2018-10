"Cerem ministrului Justitiei Tudorel Toader sa opreasca revocarea procurorului general Augustin Lazar.Cele 63 de pagini cu cele 20 de motive invocate sunt cel putin fictive. Aceasta revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar ar insemna ca dosarul din 10 August sa fie clasat, asa cum este si cel din Decembrie 1989!Pe aceasta cale se doreste sugrumarea independentei Justitiei! Am facut o data greseala si am lasat ca Laura Codruta Kovesi sa fie demisa, sa nu repetam greseala!!", este textul petitiei "Cerem oprirea revocarii procurorului general Augustin Lazar".In doar cateva ore, peste 3.600 de oameni au semnat-o deja. Puteti semna aici!Amintim ca miercuri seara Toader a declansat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar. Anuntul a fost facut intr-o conferinta in care a prezentat, timp de o ora, un raport de 63 de pagini si in 20 de puncte, rezultat in urma evaluarii activitatii lui Lazar.Intr-un raspuns oferit lui Toader, Lazar a spus ca el nu vede nicio contestare reala a activitatii sale, in cele 20 de "capete de acuzare" insirate de ministru, ci doar "exagerari vizibile si interesate".Citeste si:Diplomat european, pentru Financial Times: Cererea de revocare a lui Lazar, un alt eveniment negativ din RomaniaPetitie din partea unui ONG pentru verificarea "dosarelor" lui Iohannis, informatie mentionata in cererea de revocare a lui LazarIohannis il acuza pe Toader ca vrea sa isi subordoneze politic procurorii dupa ce a cerut si revocarea lui LazarPrima reactie de la Comisia Europeana dupa ce Toader a declansat revocarea lui LazarProcurorii din tara se organizeaza pentru sustinerea lui Augustin Lazar: Nu mai poate fi vorba de vreo independentaA.G. ...citeste mai departe despre " Petitie online pentru oprirea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar. Iata unde poti semna " pe Ziare.com