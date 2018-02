Pislaru, membru al Platformei fostului premier, sustine ca actele pentru transformarea platformei in partid politic vor fi gata la vara, iar la europarlamentarele din 2019 Romania 100 va participa cu propria lista de candidati.Pislaru a declarat, duminica seara, la Realitatea TV, ca Romania 100 s-ar putea alia cu celelalte partide de dreapta, USR si PNL, in vederea alegerilor locale si parlamentare din 2020.Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, in decembrie, ca din Platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic, care va fi prezentat in urmatoarele luni si care va fi deschis la colaborarea cu Opozitia."Din Platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Noi, cei care am fondat Romania 100, suntem hotarati sa facem asta (...) Lucram la acest partid, lunile urmatoare vom fi in masura sa il prezentam", a precizat Ciolos, care a aratat, insa, ca noul partid va fi gata sa se prezinte la urmatoarele alegeri cu o oferta politica, indiferent cand vor avea loc."Exista riscul ca acest proiect sa duca la faramitarea Opozitiei. Ne-am gandit si la asta, mi se pare ca o responsabilitate pe care nu am cum sa nu o asum ca din aceasta platforma sa se desprinda un partid, care nu va actiona impotriva celor care impartasim valori si principii comune. Vom fi deschisi colaborarii cu cei cu care putem lucra", a adaugat Ciolos.In octombrie, Ciolos a dat de inteles ca regreta decizia din 2016, cand a anuntat ca nu va candida la alegerile parlamentare.Ulterior, a spus ca e cazul sa ne incumetam sa ne facem viata si guvernarea, asa cum am tot cerut altora sa ne-o faca. ...citeste mai departe despre " Platforma Romania 100 devine la vara partid si va participa cu lista proprie la alegerile din 2019 " pe Ziare.com