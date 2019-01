"Romania trebuie sa ramana ancorata la nucleul dur al Europei. La primul cerc concentric de valori. Acest lucru va fi posibil doar prin prezenta oamenilor competenti, onesti si harnici in toate institutiile relevante. Incepem cu epicentrul democratiei europene: Parlamentul European. E vremea oamenilor care au umblat mai mult pe coridoarele universitatilor decat pe culoarele tribunalelor", a declarat Vlad Voiculescu, coordonator al campaniei pentru alegerile europarlamentare, intr-un comunicat de presa.Iata care sunt candidatii PLUS la europarlamentare si ordinea lor pe lista:Dacian CiolosDragos PislaruDragos TudoracheRamona StrugariuAlin Cristian MitutaValeriu NicolaeOana ToiuLiviu Sorin IoluAndrei Cristian IonOana PopescuAnca MajaruBogdan DeleanuStefan PalarieAlexandre Grigorescu-NegriGeorge GimaAnca Ioana RaduGabriela Maria Mirescu GruberEmanuela Ignatoiu-SoraCatalina-Teodora SofronSorin Dan ClinciIulian CraciunDaniela SerbanMihaela Ileana Nestor PenoyIonut AionitoaeiAndreea Ioana LeonteMonica-Elena BerescuOvidiu-Ioan RatiuBogdan BilausAdrian - Radu ReySimina Ana BossennecClaudia RuginaBeatrice Mihaela MoraruAndrei ConstantinAurel FierascuKinga TarleaOctavia Georgiana Anitas SolomonIuliana Alina GavrilaDiana AmzaNicoleta Lucica MurgociuGabriela Gyongy MihutMonica DimaPaul RaetchiCatalin ChiriacVezi si cum a fost la Conventia PLUS - avantaje, vulnerabilitati si sansele de a schimba cultura politica din RomaniaCiteste si cum USR si-a desemnat prin vot candidatii la europarlamentare. Iata lista...citeste mai departe despre " PLUS anunta lista finala a candidatilor la europarlamentare, cu Dacian Ciolos pe primul loc " pe Ziare.com