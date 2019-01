PLUS face competitie interna pentru candidatii la europarlamentare. Si Ciolos vrea in PE

Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, urmatoarea etapa este validarea, in care candidaturile vor fi analizate din punct de vedere procedural.Lista de candidati eligibili va fi anuntata pe 12 ianuarie, iar membrii partidului vor vota candidatii printr-un sistem online securizat, potrivit sursei citate."Fiecare membru va putea acorda cate un vot pentru cinci candidati preferati.In baza numarului de voturi vor fi alesi primii 43 de candidati, care vor forma lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare ale PLUS, urmand ca Biroul National sa inainteze Consiliului National spre validare lista finala de candidati la alegerile europene", se arata in comunicat.Printre cei inscrisi pe lista de candidatura interna a PLUS se numara si Dacian Ciolos, care si-a argumentat decizia bazandu-se pe experienta pe care o are in institutiile europene."Nu sunt singurul roman cu o astfel de experienta, dar sunt unul dintre cei care pot folosi aceasta experienta la cel mai inalt nivel. Desigur, multi ma vor acuza ca nu urmaresc decat sa plec departe de tara, in cazul de fata la Bruxelles. Dar nu este asa, iar in perioada urmatoare am sa fac tot ce imi sta in putinta sa conving cat mai multi oameni de bunele mele intentii.Romania are nevoie vitala de a fi reprezentata in Parlamentul European de oameni competenti, care sa lupte pentru binele tuturor romanilor - atat al celor ramasi acasa, cat si al celor din diaspora. Ca sa facem tara noastra bine, e nevoie sa punem la bataie toata priceperea si toata energia noastra, pe toate fronturile.A fi europarlamentar nu inseamna a-ti trada tara. Din contra! Iar planul meu e sa incepem sa reconstruim Romania. Am de gand sa muncesc pentru tara mea si voi face asta si acasa, si in Parlamentul European", a declarat Dacian Ciolos.De asemenea, Ciolos mai arata ca romanii au dreptul la o viata normala, iar "aerul viciat al politicii romanesti poate fi schimbat"."Sunt primele alegeri la care participa PLUS si vrem sa facem cunoscute intentiile si planurile noastre pentru cat mai multi romani. Noi, toti cei care credem ca Romania trebuie sa se schimbe si ca se poate schimba, trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta. Si sa gasim curajul de a fi normali, de a ne asuma ca suntem doar niste oameni care uneori ...citeste mai departe despre " PLUS face competitie interna pentru candidatii la europarlamentare. Si Ciolos vrea in PE " pe Ziare.com