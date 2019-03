PNL are cele mai multe semnaturi de sustinere la europarlamentare, aproape 1,4 milioane: O adevarata motiune de cenzura impotriva actualei guvernari

Orban a declarat miercuri, dupa depunerea listei de candidaturi a PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European, ca partidul pe care il conduce a depus cel mai mare numar de semnaturi, depasind PSD."Partidul National Liberal a depus astazi lista de candidati pentru alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc in data de 26 mai. Le multumim celor aproape 1.400.000 cetateni, care ne-au acordat increderea si care au semnat pentru sustinerea listei de candidati a Partidului National Liberal.Partidul National Liberal astazi este partidul care se bucura de cea mai mare incredere, iar acest lucru l-am demonstrat prin numarul de semnaturi pe care l-am depus in sustinerea listei, clasand Partidul National Liberal pe primul loc ca si sustinere a listei de candidati. Am batut PSD-ul in strangerea de semnaturi si de asemenea pe 26 mai vom bate PSD in alegerile pentru Parlamentul european", a afirmat liderul PNL.Orban a mai spus ca votul pentru PNL la alegerile europarlamentare are valoarea unuia pentru o adevarata motiune de cenzura impotriva actualei guvernari."Ii chem pe toti romanii sa vina la vot sa isi exprime optiunea politica, sa foloseasca aceasta ocazie pentru a vota Partidul National Liberal pentru ca votul pentru Partidul National Liberal are valoarea unui vot pentru o adevarata motiune de cenzura impotriva actualei guvernari. Ii chem pe romani prin votul pe care si-l vor exprima, sa elibereze Romania de tentaculele caracatitei conduse de infractori, de hoti si de habarnisti, care si-au batut joc de Romania in ultimii doi ani si jumatate", a afirmat Ludovic Orban.La randul sau, Rares Bogdan, cel care deschide lista candidatilor liberali pentru Parlamentul European, a spus ca aceste alegeri vor decide directia pe care o va lua Romania."Vor urma doua luni extrem de dificile. Suntem pe front si ii rog pe toti militantii, activistii, pe toti membrii PNL, pe toti simpatizantii, pe toti cei 1.400.000 de oameni care ne-au acordat semnaturile, sa fie alaturi de noi, in aceasta batalie care se anunta una dintre cele mai dificile, daca nu cea mai dificila din ultimii 30 de ani.Nu ...citeste mai departe despre " PNL are cele mai multe semnaturi de sustinere la europarlamentare, aproape 1,4 milioane: O adevarata motiune de cenzura impotriva actualei guvernari " pe Ziare.com