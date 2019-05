PNL a facut denunt impotriva ministrului Melescanu pentru impiedicarea dreptului la vot in diaspora

Denuntul a fost depus de presedintele PNL Diaspora, senatorul Viorel Badea, iar anuntul a fost facut intr-o scurta conferinta de presa."Au fost abuzuri savarsite cu premeditare, ceea ce constituie elementele unei infractiuni care trebuie pedepsite", a declarat Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL.Liberalii au depus la Parchetul General si "probe in sustinerea acuzatiei", a spus Danca, ele evidentiind "intentia autorului, ministrul Teodor Melescanu"."Ce s-a intamplat duminica arata o ura a celor din PSD si din ALDE, care, stiind ca nu vor obtine niciun folos din votul romanilor din strainatate, au incercat sa impiedice sub toate formele exercitarea acestui drept de vot", a mai spus Ionel Danca, subliniind ca "fapta savarsita de Teodor Melescanu a fost una cu intentie, pentru obtinerea unor foloase, pentru el sau pentru partidul din care face parte".Purtatorul de cuvant al PNL a punctat ca incalcarea dreptului fundamental la vot pentru atatea mii de romani "prin orice mijloace" se pedepseste cu inchisoarea in Codul Penal."Organele judiciare vor analiza probele, vor desfasura anchetele si vor constata vinovatii", a mai afirmat el, cerand, in numele PNL, Guvernului Dancila sa inceteze cu prigonirea romanilor din diaspora, lucru care s-a vazut si la mitingul din 10 august.La randul sau, senatorul Viorel Badea a spus ca o alta consecinta a evenimentelor de duminica, 26 mai, este aceea ca a fost "deteriorata grav imaginea Romaniei in strainatate", precum si relatia romanilor din diaspora cu autoritatile."Guvernul Dancila nu a facut altceva, impiedicand romanii sa voteze, decat sa ii indeparteze si mai mult de Romania, iar Romania sa fie si mai indepartata de valorile UE", a spus senatorul PNL, reamintind ca doi romani au fost arestati duminica de politia germana din Offenbach.Nereguli constatateViorel Badea a trecut in revista mai multe probleme inregistrate la scrutinele de duminica, printre care "sectii putine, stampile putine, personal putin si neinstruit in majoritatea cazurilor, blocaje"."In Olanda, votul s-a inchis brusc la ora 21, desi se putea prelungi, ca la alte sectii", a mai spus el, precizand ca aceste caz ...citeste mai departe despre " PNL a facut denunt impotriva ministrului Melescanu pentru impiedicarea dreptului la vot in diaspora " pe Ziare.com