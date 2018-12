PNL arata cum ar face bugetul pe 2019, inainte de motiunea de cenzura: Suntem pregatiti pentru guvernare!

Bugetul liberalilor a fost prezentat in doua versiuni - una tehnica, pe cifre si procente, si alta populista, pe promisiuni de prioritati.Varianta tehnica a fost prezentata de senatorul PNL Florin Citu."Cred ca este evident pentru toata lumea de ce vrem sa prezentam un buget astazi, un buget alternativ. In primul rand, pentru ca suntem pregatiti pentru guvernare, vrem sa o aratam, vrem sa ii convingem pe romani, dar si pe colegii nostri din opozitie ca suntem gata. Un alt motiv este acela ca mai inca o speranta ca Eugen Teodorovici, care este in pana de idei si solutii, se va uita la acest buget, va lasa orgoliul de o parte si va lua din masurile noastre.Despre principiile care stau la baza bugetului si aici doar am prezentat doar cateva din cifre. In primul rand, noi vrem sa respectam Tratatul fiscal. Tratate pe care Romania le-a semnat, au fost adoptate in Parlamentul Romaniei si sunt recunoscute in Constitutia Romaniei. Asta inseamna ca vom tinti un deficit de 2% din PIB pentru anul viitor, ceea ce inseamna ca tinem cont de recomandarea Comisiei Europene de a reduce deficitul structural cu 0,8 puncte procentuale in 2018, si bineinteles este un pas important in obiectivul national de aderare la zona euro.O alta schimbare importanta, soldul primar al deficitului va fi folosit tot pentru investitii publice. Asta inseamna ca investitiile publice vor fi, cheltuielile cu investitiile publice vor creste de la cat erau estimate in bugetul pentru 2018, de la 4,2% la 6,5%, si aici trebuie sa fim foarte atenti. Da, bugetul din 2018 a avut investitii estimate la 4,2% din PIB, dar nu cred ca vor termina cu o cifra mai mare de 3%", a inceput Citu prezentarea.Kelemen Hunor: Opozitia nu are premier, ministri, program de guvernare. Nici cu votul UDMR, motiunea nu treceCum va arata Guvernul: Fara beizadele si amante la Palatul VictoriaSenatorul liberal a explicat si ca Guvernul ar avea doar 15 ministere, pentru a nu ma cheltui bani pe un aparat supradimensionat."Este momentul ca cineva sa se gandeasca la acest lucru. Vom construi un guvern cu 15 ministere, asta inseamna o rationalizare a cheltuielilor publice inutile. Stim foarte bine ca majoritatea acestor ministere sunt populate cu beizadele, amante, prieteni ai celor din familia ...citeste mai departe despre " PNL arata cum ar face bugetul pe 2019, inainte de motiunea de cenzura: Suntem pregatiti pentru guvernare! " pe Ziare.com