PNL avertizeaza: Sa nu aflam ca economia a intrat, de fapt, in recesiune din 2018

"Consumul a obosit, exporturile nu tin ritmul cu importurile iar investitiile sunt la minime istorice. Rezultatele prezentate astazi sunt inca provizorii! Sa speram ca INS nu va revizui datele despre PIB in scadere asa cum a procedat tot astazi in legatura cu datele din a doua parte a anului 2017. Sper sa nu aflam ca, de fapt, economia nu a stagnat ci a intrat, din 2018, in recesiune economica", avertizeaza liderul PNL, intr-un comunicat remis Ziare.com.Turcan arata ca Guvernul PSD-ALDE a estimat pentru 2018 o crestere economica 5,5% si a dimensionat bugetul de stat la un PIB care nu va fi atins, conform datelor INS."Consecintele vor fi deosebit de grave pentru Romania. Cheltuielile programate nu vor putea fi finantate, ne vom imprumuta si mai tare, iar banii pentru investitii vor fi iarasi taiati pentru a se finanta cheltuielile curente. Modelul economic implementat de PSD-ALDE in ultimele 16 luni a sufocat economia romaneasca. Iluzia economica a stimularii la nesfarsit a consumului pe care a creat-o domnul Dragnea a ajuns la final.Cine va deconta efectele? PSD? ALDE? Evident ca romanii vor fi victimele directe ale guvernarii defectuoase Dragnea-Valcov-Tariceanu!", mai spune Turcan.