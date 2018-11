PNL cere in instanta dizolvarea companiilor infiintate ilegal de Firea: Administratia Bucurestiului a fost preluata efectiv in forta prin acest clan

"Ai un buget pe an de 1 miliard de euro, iar tu dai companiilor 600 de milioane. Adica 60% din bugetul pe un an se duce pe aceste companii. A schimbat paradigma Bucurestiului prin aceste companii. A venit cu companii in domenii in care ai piata foarte functionala si care poate sa iti dea solutii muilt mai bune decat aceste companii.Aceste companii sunt ilegale, nu au plan de business, nu au sedii. Cum crede ca va creste calitatea serviciilor publice dintr-o data? Noi cei din PNL si din CGMB am aratat ca sunt membri din Consiliile de Administratie care populeaza aceste companii. Administratia Bucurestiului a fost preluata efectiv in forta prin acest clan, ca altfel nu ii pot spune", a afirmat consilierul general Ciprian Ciucu, intr-o conferinta de presa sustinuta duminica la sediul PNL din Modrogan.Liberalul a precizat ca trebuie sa exista o colabore si cu USR in vederea desfiintarii acestor companii."Trebuie sa mergem cat de departe putem cu aceasta actiuni pana la desfiintare. Inclusiv cu USR trebuie sa colaboram foarte bine. S-ar putea sa castigam primariile, dar sa nu detine parghiile prin care sa punem bazele administrative. Miza este extrem de mare. S-ar putea sa ne trezim cu niste primari fara parghii, fara instrumente, care sa nu poata livra servicii publice de calitate", a completat Ciucu.La randul sau, vicepresedintele PNL Florin Citu a spus ca Gabriela Firea, desi vrea sa pozeze in victima, a fost protejata si de catre Mihai Busuioc, presedintele Curtii de Conturi si de alte institutii ale statului."A fost protejata (Gabriela Firea - n.r.) de Busuioc de la Curtea de Conturi. Doamna Firea, desi incearca sa ne arate ca e victima in Bucuresti, e protejata de institutiile statului. Firea incearca sa distruga doua companii private ale transportului de persoane. Interesul pentru locurile de munca e mimat de doamna Firea. E speriata ca cei pe care i-a pus in functii acolo nu o vor mai sustine daca acest companii vor disparea", a declarat Citu.Totodata, presedintele Comisiei juridice a PNL Bucuresti, avocatul Cristian Bacanu, a facut un apel la consilierii generali sa nu mai voteze transferarea bunurilor catre cele 22 de companii municipale."Noi di ...citeste mai departe despre " PNL cere in instanta dizolvarea companiilor infiintate ilegal de Firea: Administratia Bucurestiului a fost preluata efectiv in forta prin acest clan " pe Ziare.com