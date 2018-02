PNL depune luni o motiune impotriva Olgutei Vasilescu: Cat vor mai trebui sa sufere romanii pentru a scapa de haosul creat?

Motiunea simpla a liberalilor este intitulata "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale" si a fost semnata deja de peste 60 de parlamentari.Initiatorii sustin ca Olguta Vasilescu trebuie sa raspuna pentru esecurile inregistrate cu legea salarizarii si ajustarea pensiilor."A mintit cand sustinea ca salariile nete (bani in mana) vor creste cu 17% in urma transferului contributiilor social integral catre angajat. Din contra, multe salarii au scazut!A mintit cand a spus ca niciun salariu din Romania nu va scadea. Zilnic apar noi si noi exemple de salarii reduse urmare a masurilor PSD-ALDE.A mintit cand a promis majorarea salariilor in domeniul public cu 25%. In realitate, majorarile sunt de 2-3%, adica sub rata inflatiei, dar pentru multe categorii de bugetari scad fara sa fie vorba de "salariati de lux" cum este cazul ministrului Muncii.A mintit cand a anuntat cresterea pensiilor cu 20% in 2017. Chiar cifrele oficiale o contrazic: pensia medie a crescut cu doar 10%. Scazand inflatia de 3,3%, cresterea reala ajunge la doar 6,7%.A mintit pensionarii cand a omis sa le spuna ca nu va mai actualiza punctul de pensie de la 1 ianuarie 2018, conform legii in vigoare, cu 8%. Majorarea de la 1 iulie cu 10% este praf in ochi, pentru ca inseamna de fapt 5% pe 12 luni de zile, adica la nivelul estimat al inflatiei si sub nivelul la care erau indreptatiti de lege pensionarii", sustin liberalii.Textul integral al motiunii PNL poate fi studiat aici."Salariul unui deputat a crescut, iar salariului unui roman de rand a scazut! Pentru acest lucru ati primit mandatul romanilor? Dati-i o bila neagra ministrului muncii, Lia Olguta Vasilescu, si o sa aveti o bila alba in fata cetatenilor. Votati motiunea", este indemnul PNL pentru parlamentarii tuturor partidelor, din finalul textului motiunii.Citeste si: Protest tacut in fata sediilor PSD din Sibiu, Cluj-Napoca si Iasi: "Vrem femei ca si Codruta, nu ca Firea si Olguta" ...citeste mai departe despre " PNL depune luni o motiune impotriva Olgutei Vasilescu: Cat vor mai trebui sa sufere romanii pentru a scapa de haosul creat? " pe Ziare.com