PNL il acuza pe seful AEP ca boicoteaza referendumul si foloseste institutia in tentativa PSD de fraudare a votului

"Domnule Constantin-Florin Mituletu-Buica (seful AEP - n.red.) Va solicit sa incetati de indata boicotarea Referendumului convocat de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, odata cu alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai, si sa asigurati imediat exercitarea functiilor si atributiilor Autoritatii Electorale Permanente prevazute de lege pentru informarea si incurajarea participarii cetatenilor la vot.Este absolut revoltator si scandalos ca nici pana la aceasta data, de la inceperea campaniei pentru Referendum, Autoritatea Electorala Permanenta nu promoveaza public nicio campanie de informare si incurajare a participarii romanilor la vot.Absenta oricarui material informativ in presa si la posturile de radio si de televiziune din tara privind scrutinul din 26 mai in care sa fie prezentate informatii esentiale despre obiectul si procedura de vot, este o abatere grava de la rolul si atributiile AEP si incalca fraudulos dreptul constitutional la informare al cetatenilor romani.Asistam la un boicot institutional privind participarea cetatenilor la Referendum din partea AEP si a altor institutii ale statului, fara precedent, care arata clar ca autoritatile responsabile de buna organizare a votului din 26 mai sunt folosite pentru a impiedica exprimare votului de catre cetateni, la ordinul unui condamnat penal definitiv pentru frauda electorala, Liviu Dragnea.Este o tentativa evidenta de frauda la Referendum din partea PSD pornita inca de la inceputul campaniei prin adoptarea unei Ordonante de Urgenta care avea ca scop sa-i interzica Presedintelului Romaniei sa se implice in campania pentru Referendumul convocat pentru a interzice amnistia si gratierea faptelor de coruptie si adoptarea ordonantelor de urgenta in domeniul penal.In consecinta, va somez public sa dispuneti realizarea in regim de urgenta a unei campanii mass-media de informare a cetatenilor privind Referendumul convocat de Presedintele Romaniei si sa abandonati folosirea Autoritatii Electorale Permanente in tentativa PSD de fraudare a votului din 26 mai", se arata in scrisoare deschisa semnata de Ludovic Orban.Reactia vine in contextul in care, in loc sa incurajeze participarea romanilor la vot, la europarlamentare si referendum, AEP ia masuri ...citeste mai departe despre " PNL il acuza pe seful AEP ca boicoteaza referendumul si foloseste institutia in tentativa PSD de fraudare a votului " pe Ziare.com