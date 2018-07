"Astazi s-a luat decizia de a remite catre presedintii celor doua Camere o scrisoare in care solicitam suspendarea dezbaterilor la Codul Penal pana cand Comisia de la Venetia se va pronunta asupra modificarilor propuse", a declarat Orban.Acesta a precizat ca liberalii au decis trimiterea unei scrisori si catre CCR."S-a luat decizia de a trimite o scrisoare catre CCR pentru a amana dezbaterea sesizarii de neconstitutionalitate inaintata de Opozitie contra proiectului de lege privind Codul de Procedura Penala, de asemenea, aceasta amanare o solicitam pana la adoptarea unui punct de vedere de catre Comisia de la Venetia, care conform informatiilor noastre urmeaza sa se intruneasca la inceputul lunii septembrie", a punctat Orban.Astfel, a spus Orban, "ca atare nu credem ca exista vreun temei serios pentru a argumenta urgenta atat in ceea ce priveste dezbaterea si adoptarea Codului Penal, cat si in ceea ce priveste analiza sesizarii noastre contra Codului de Procedura Penala si contra Legilor Justitiei".Amintim ca in Comisia Iordache se continua modificarea Codului Penal. Urmareste LIVE cum se desfasoara sedinta. ...citeste mai departe despre " PNL le cere lui Dragnea si Tariceanu sa suspende dezbaterile pe Coduri pana vine raspunsul Comisiei de la Venetia " pe Ziare.com