PNL o someaza pe Dancila sa-l demita pe ministrul Finantelor, care a cerut restrictii pentru romanii care muncesc in strainatate

Ministrul Finantelor a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra UE, in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc "in veci".PNL cere premierului Viorica Dancila sa-l demita pe Teodorovici, in contextul in care propunerea sa ataca dreptul romanilor de a munci in strainatate."Somam Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, sa-l demita pe ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici si sa se delimiteze public de propunerea acestuia de introducere a unui permis de munca cu timp limitat in Uniunea Europeana.Propunerea ministrului Finantelor Publice ataca dreptul romanilor la munca in strainatate si-i forteaza sa se intoarca in tara dupa expirarea permisului de munca intr-o alta tara europeana", se arata in comunicat.Reprezentantii PNL considera ca este o masura care incalca principiile fondatoare ale UE si care intoarce Romania in perioada dinainte de aderare la comunitatea europeana.Anuntul unei masuri care ar distruge unul dintre fundamentele pe care s-a construit Uniunea Europeana, respectiv libertatea de a munci in orice stat membru, arata ca Guvernul Romaniei nu este pregatit sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene si ca nu intelege importanta acestui rol, spun liberalii."Preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania de la 1 ianuarie trebuie sa fie un prilej pentru apararea drepturilor cetatenilor romani aflati la munca in Uniunea Europeana si nu o ocazie de a-i forta sa se intoarca", se arata in comunicat.PNL atrage atentia ca propunerea demonstreaza o atitudine ostila si razbunatoare a Partidului Social Democrat (PSD) impotriva diasporei romanesti."Calea fireasca pentru a-i determina pe romanii aflati in strainatate sa se intoarca in tara tine de dezvoltarea economica, a infrastructurii si modernizarea serviciilor publice la un standard occidental, toate aceste obiective aflandu-se in contradictie cu agenda guvernamentala a PSD-ALDE", se arata in comunicat. ...citeste mai departe despre " PNL o someaza pe Dancila sa-l demita pe ministrul Finantelor, care a cerut restrictii pentru romanii care muncesc in strainatate " pe Ziare.com