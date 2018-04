PNL someaza Guvernul sa renunte la strategia prin care Dragnea va decide viitorul Romaniei pentru inca 20 de ani: Este revoltator!

"Somam Guvernul sa renunte la acest proiect de lege a carui singura ratiune este aceea de a incerca sa falsifice si sa deturneze in scop propagandistic o tema importanta pentru destinul Romaniei. Este revoltator ca un astfel de subiect sa fie transformat intr-un vehicul electoral pentru Liviu Dragnea", se arata intr-un comunicat al PNL transmis duminica.Potrivit PNL, proiectul de lege tradeaza modul de a gandi al unor oameni "care n-au reusit nici pana acum sa asimileze in mod real valorile democratiei"."Practic, cetatenii nu vor mai avea niciun cuvant de spus, in alegeri, in privinta directiei pe care o urmeaza Romania, intrucat tot ceea ce va stabili 'Comitetul lui Dragnea' devine obligatoriu pentru orice guvernare va veni ulterior. Este inadmisibil ca, dupa numai aproape un an si jumatate de guvernare catastrofala, in care au fost deturnate toate echilibrele economice ale Romaniei, PSD condus de Liviu Dragnea sa forteze perpetuarea unui climat toxic pentru interesele cetatenilor acestei tari in urmatoarele doua decenii", apreciaza PNL.In opinia liberalilor, guvernul ar trebui intai sa faca dovada ca poate sa rezolve problemele urgente cu care se confrunta Romania."Nimic nu a oprit cele trei guverne patronate de Liviu Dragnea, de la alegeri pana in prezent, sa-si demonstreze performanta in gestionarea economiei, a infrastructurii, a stabilitatii sociale, a reformelor fiscale si salariale. Zi de zi am constatat cu totii ca aproape toate demersurile actualei guvernari s-au soldat cu un esec, generand efecte tot mai nocive. Inainte de a-si propune sa defineasca strategia acestei tari pana in 2040, actuala guvernare trebuia sa faca dovada, prin fapte, ca este in stare sa rezolve problemele curente, urgente, cu care se confrunta Romania. Insa, a demonstrat contrariul", se mai arata in comunicatul PNL.Prin proiectul de lege, postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, se instituie obligatia elaborarii si actualizarii Strategiei de dezvoltare economica si sociala a Romaniei pe termen lung, denumita Strategia "Romania 2040", precum si cadrul institutional de realizare si de asigurare a consensului national.In sensul legii, prin Strategia "Romania 2040" se inteleg obie ...citeste mai departe despre " PNL someaza Guvernul sa renunte la strategia prin care Dragnea va decide viitorul Romaniei pentru inca 20 de ani: Este revoltator! " pe Ziare.com