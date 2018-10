Anuntul a fost facut de avocatul Cristian Bacanu pe Facebook "Partidul National Liberal lucreaza la o scrisoare catre Comisia de la Venetia pentru a informa membrii Comisiei cu privire la forma dezastruoasa in care au fost adoptate cele doua ordonante de urgenta ale Guvernului (cea privind Sectia Speciala de investigare a infractiunilor magistratilor si cea de luni care trimite procurorii din DNA, DIICOT si PG la parchete mici) ", a notat Bacanu pe reteaua sociala.Citeste si:Guvernul a dat OUG pentru sectia speciala de anchetare a magistratilor, fara avizul CSM UPDATE Toader a eliminat CSM din numirea conducerii sectieiGuvernul a adoptat OUG pe Justitie. Toader: Nu am mers la Comisia de la Venetia pentru a negocia!In plus, Partidul National Liberal va depune miercuri, la ora 15:00, o sesizare la Avocatul Poporului, prin care solicita contestarea la CCR a OUG care modifica Legile Justitiei.Precizam ca Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, singurul care poata ataca Ordonanta Toader la Curtea Constitutionala, a intrat de miercuri in concediu de odihna.Iata aici mai multe detalii - USR si PNL sesizeaza Avocatul Poporului pe Ordonanta Toader, dar Ciorbea e in concediuComisia Europeana pentru Democratie prin Drept, denumita Comisia de la Venetia, are pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie aprobarea unui raport cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei din Romania, respectiv legea privind organizarea judiciara, legea privind Consiliul Superior al Magistraturii si legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.Vezi si Ce va prezenta Florin Iordache la sedinta Comisiei de la VenetiaA.D. ...citeste mai departe despre " PNL trimite o scrisoare la Comisia de la Venetia unde acuza ultimele doua ordonante date de Toader pe Justitie " pe Ziare.com