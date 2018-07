PNL va ataca in instanta orice act normativ initiat de Guvern pentru infiintarea Fondului Suveran

Acesta mai sustine ca Liviu Dragnea va apela la Executiv pentru a infiinta Fondul Suveran printr-o hotarare de guvern si il someaza sa renunte sau PNL va ataca in instanta de contencios administrativ orice act normativ initiat in acest sens."Curtea Constitutionala a admis astazi una dintre obiectiile de neconstitutionalitate invocate de Partidul National Liberal privind Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Este o lovitura dura data planului lui Liviu Dragnea de a pune mana pe activele de 10 miliarde de euro ale celor mai importante companii de stat si de a le transforma in pusculita de partid a PSD", transmite Ionel Danca printr-un comunicat de presa.El mai spune ca Liviu Dragnea va folosi Guvernul pentru a infiinta Fondul Suveran si il someaza public sa renunte la acest demers."Suntem convinsi ca in urma deciziei CCR de a admite sesizarea Partidului National Liberal, Liviu Dragnea va folosi Guvernul sau de marionete pentru a infiinta Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii prin Hotarare de Guvern.Il somam public pe liderul PSD, Liviu Dragnea, sa renunte la orice demers de a pune in practica aceasta initiativa frauduloasa de preluare abuziva a companiilor de stat printr-un fond suveran controlat politic, la dispozitia sa si a clientelei de partid", adauga purtatorul de cuvant al PNL.PNL spune ca va continua lupta si va ataca in instanta de contencios administrativ orice act normativ initiat de Guvern pentru infiintarea Fondului Suveran al lui Liviu Dragnea.Liberalii avertizeaza Guvernul ca orice decizie care poate aduce prejudicii patrimoniului public al statului poate atrage raspunderea ministeriala individuala."Cerem Guvernului Romaniei sa respecte Legea 111/2016 si OUG 109/2011 privind principiile guvernantei corporative in managementul companiilor de stat si sa opreasca politizarea acestor companii.Avertizam membrii Guvernului Romaniei ca orice decizie a Guvernului care poate aduce prejudicii patrimoniului public al statului poate atrage raspunderea ministeriala individuala, iar o astfel de hotarare va fi atacata de Partidul National Liberal pe calea judecatoreasca", mai spune Ionel Danca.Curtea Constitutionala ...citeste mai departe despre " PNL va ataca in instanta orice act normativ initiat de Guvern pentru infiintarea Fondului Suveran " pe Ziare.com