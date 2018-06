Politico: Liviu Dragnea este noua durere de cap "iliberala" pentru Bruxelles

Editia de Europa a Politico a publicat o analiza in care sustine ca ingrijorarea de la Bruxelles in ceea ce-l priveste pe liderul PSD ar putea creste in functie de ce se intampla in urmatoarele saptamani, notand ca, de cand PSD a castigat alegerile parlamentare in 2016, Dragnea a fortat demisia a doi prim-ministri, a coordonat o reforma controversata a sistemului judiciar si a provocat furia altor politicieni romani sugerand mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.Dragnea a intensificat presiunile asupra Justitiei, conform Politico, pe masura ce se apropie data sentintei sale intr-un nou dosar de coruptie, publicatia notand ca Guvernul PSD incearca sa o inlature pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea DNA si ca Dragnea a amenintat chiar cu suspendarea presedintelui, daca Iohannis nu va merge mai departe cu demiterea lui Kovesi.Daca Iohannis nu respecta decizia CCR, un lider PSD ii spune clar ca suspendarea e singura cale. Altul se ofera sa stranga semnaturileIohannis spune ca mai citeste si saptamana asta motivarea CCR in cazul Kovesi. Si la DIICOT se mai gandesteDaca nu o revoca pe Kovesi, PSD i-ar putea face plangere penala lui IohannisIohannis comenteaza motivarea CCR: Nu aplic mecanic. PSD incearca sa amputeze puterea presedintelui. Nu va exista nicio suspendarePolitico relateaza ca Dragnea a acuzat Uniunea Europeana si NATO de sustinerea unui asa-zis "stat paralel", o conspiratie a serviciilor secrete, procurorilor si judecatorilor care incearca sa dea jos guvernul.Liderul PSD este descris ca fiind "un barbat cu par grizonant, in varsta de 55 de ani, cu mustata si care conduce camera inferioara a Parlamentului dintr-un birou impunator aflat in cladirea construita de dictatorul Nicolae Ceausescu".Opozitia din Romania si societatea civila sustin ca reforma justitiei are ca scop rezolvarea problemelor cu legea ale lui Dragnea, se arata in articol.Dragnea: Mergem pana la capat cu Legile Justitiei. Vreti sa lasam Justitia la bunul plac al unor indivizi fara scrupule?Miscarea Romania Impreuna: PSD foloseste puterea data de cetateni ca sa il salveze pe Liviu Dragnea. Pretul este imens pentru RomaniaComisia Iordache a modificat radical Codul de procedura penala. Amendamentul ...citeste mai departe despre " Politico: Liviu Dragnea este noua durere de cap "iliberala" pentru Bruxelles " pe Ziare.com