"Dragnea acum e prins de o masinarie, de un grup de interese si din Romania si din afara, in special Israel, Ungaria. E prins de un grup de oameni care vor sa faca bani multi in Romania. E omul lor, l-au prins total, care ii platesc vizitele in America, care ii aduc consultantii, care ii aduc chestia cu Fondul Suveran, care trebuie sa ne ia tot, care l-au convins pe Dragnea o chestie incredibila - sa semnezi deja ca tot gazul din Marea Neagra il da la doua firme unguresti care, de fapt, sunt Israel-Budapesta si or fi probabil si Moscova", a afirmat Victor Ponta intr-un interviu la Stiri pe Surse.Fostul premier a sustinut ca "fluxul este asa: Israel-Budapesta-Moscova, cu centrul la Liviu Dragnea"."Banii aceia il sustin pe el, ca el sa le dea mai departe, sa le dea lucruri importante, nu doar gazul. In momentul in care o sa se faca Fondul Suveran, Hidroelectrica, Aeroportul Bucuresti, Transgaz, toate vor trece in maini private, si nu in maini romanesti. Veti vedea fonduri de investitii Israel-Ungaria-Rusia. Or, asta numai Liviu Dragnea poate sa o faca, ca nimeni altcineva. Nu poate sa o faca nici Iohannis, nici Ponta", a acuzat Ponta.Presedinele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca asteapta cat mai repede ca Ministerul de Externe sa trimita propunerea de ambasador al Romaniei in Israel, afirmand ca premierul si coalitia de guvernare vor avea si ei un cuvant de spus.Dragnea i-a transmis ministrului de Externe, si sambata, in discursul sustinut la Congres, solicitarea de a face cat mai repede propunerea pentru ambasador in Israel.Romania nu mai are ambasador in Israel de mai bine de un an, cand Andreea Pastarnac a fost numita pe un post de ministru in Cabinetul Grindeanu. ...citeste mai departe despre " Ponta: Dragnea e omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia care il finanteaza ca sa le dea tot " pe Ziare.com