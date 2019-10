"Singura problema pe care o avem cu totii este sa avem cat mai repede un guvern cat mai bun, pentru ca, indiferent ce spun ministrii din guvernul demis, sa stiti ca gaura este uriasa si nu sunt bani nici de salarii, nici de pensii.Pana la urma, ati vazut astazi ca de la promisiuni ca sa le dea la primari atatia bani, nu le mai da nimic. Le-a dat niste bani de functionare, pe care, de fapt, ii luasera tot de la ei. Asa stiu si eu sa iti iau 100 de lei si sa iti dau 50 inapoi si sa zic ca ti-am dat bani", a declarat, luni, Victor Ponta Acesta afirma ca deficitul este foarte mare."Pe bugetul actual, stiti bine ca nici pentru majorarile de la 1 septembrie nu erau bani. Au zis ca vor sa incaseze trei miliarde si jumatate, printr-o mai buna colectare, dar nu ai de unde sa colectezi mai bine. La rectificarea bugetara va creste deficitul", a mai afirmat liderul Pro Romania.Ponta crede ca deficitul bugetar va trece de 4%.In august, Guvernul Dancila a facut prima rectificare bugetara pe 2019. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca rectificarea era pozitiva, depasirea tintei asumate de deficit bugetar nu era un pericol, fiind asigurate fonduri pentru pensii si salarii.In schimb, senatorul PNL Florin Citu a sustinut ca datele din documentele pentru rectificarea bugetara erau false si sublinia ca toti vinovatii vor raspunde.Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele opt luni cu un deficit de 21,9 miliarde lei (4,61 miliarde euro), 2,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 50% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile in care cheltuielile de personal au crescut cu 20,9%, arata datele publicate, in 3 octombrie, pe site-ul Ministerului Finantelor. ...citeste mai departe despre " Ponta: Indiferent ce spun ministrii din guvernul demis, gaura este uriasa. Nu sunt bani nici de salarii, nici de pensii " pe Ziare.com