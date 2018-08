Ponta, replica pentru Dragnea si Valcov: Ori oamenii astia iau aceleasi droguri, ori mint de ingheata apele

"Dimineata am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 (de fata cu patronul de la "Phoenicia" la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii astia iau aceleasi droguri, ori mint de ingheata apele si isi bat joc de toata lumea!!!Cand il vad asa verde la fata, imi este teama ca prima varianta este cea adevarata! In ambele situatii, nota de plata va fi achitata de Romania!", a scris pe Facebook Victor Ponta.Instigat de la alte afirmatii ale liderului PSD legate de George Maior si partidul sau, Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea se ducea la fostul sef al SRI si "il ruga sa ii angajeze tanara iubita la SRI" sau "se milogea" sa ii aranjeze o vizita la Washington pentru a se poza cu oficiali americani:"P.S. - Am vazut ca Dragnea a reluat prostia cu George Maior care a facut ProRomania/ cred ca Maior isi merita toate jignirile si minciunile cu care il improasca Dragnea - cat timp nu riposteaza la aceste mizerii (si tace cum tacea cand se ruga Dragnea de el sa ii angajeze tanara iubita la SRI - sau cand se milogea sa il duca la Washington sa faca poze cu oficiali americani) nu are de ce sa se planga!".Iata declaratiile lui Liviu Dragnea la Antena3 despre George Maior, actual ambasador al Romaniei in Statele Unite si fost director al SRI:"Maior e mai nociv. E cel care a conceput si participa la un proiect politic acolo. Proiectul politic al lui Ponta. Bineinteles ca este implicat. El era implicat in toate partidele, inclusiv in PSD, cat era la SRI.Coldea nu putea sa faca nicio actiune cat de mica fara aprobarea lui Maior. Asa functioneaza Serviciul. Acolo nu exista ca prim-adjunctul sa faca o miscare fara sa fie aprobata de seful SRI. Toate actiunile au avut aprobarea lui Maior, unele au fost initiativele lui".Tentativa de asasinatPe de alta parte, presedintele PSD a sustinut ca anul trecut a existat o tentativa de ucidere a sa.El a declarat ca au fost patru straini care au stat trei saptamani in Romania, fiind platiti de "un om foarte celebru din lume"."Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau pa ...citeste mai departe despre " Ponta, replica pentru Dragnea si Valcov: Ori oamenii astia iau aceleasi droguri, ori mint de ingheata apele " pe Ziare.com