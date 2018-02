Premiera la bilantul DNA: Ministrul Justitiei si premierul au absentat. Dancila trimite mesaje cu ocazia Zilei Protectiei Civile

Toader a anuntat inca de marti ca nu va participa la sedinta, reprosandu-i procurorului sef al DNA ca nu i-a trimis raportul de bilant pe care il va prezenta."Sigur, nu va judeca doar Sectia de procurori. Vor judeca romanii. Convingerea mea este ca adevarul va iesi la suprafata. Adevarul trebuie stiut. Dumneavoastra spuneti ca totul este perfect. V-am contrazis prin cele notate in raport. Spuneati ca aveti deschidere la dialog. Foarte bine. Maine aveti bilantul. Mi-ati trimis si o invitatie. Va multumesc, dar nu voi veni", a declarat Tudorel Toader.In schimb, premierul Viorica Dancila nu si-a motivat absenta de la bilantul DNA. Dancila a fost, marti, la Chisinau, in cadrul unei vizite de lucru, insa pentru ziua de miercuri nu avea programat, potrivit agendei publice, niciun eveniment care sa o impiedice sa se prezinte la sedinta Directiei Nationale Anticoruptie.Singura activitate de azi a premierului a fost transmiterea unui mesaj, care a fost postat pe site-ul Executivului, cu ocazia Zilei Protectiei Civile.Ziare.com a trimis o solicitare catre Guvern pentru a afla care a fost motivul pentru care Viorica Dancila nu a participat la bilantul DNA, dar pana in acest moment nu am primit niciun raspuns.Iata cum a decurs sedinta in care Kovesi a facut bilantul DNA. Vezi si mesajele clare de sustinere din partea lui Klaus Iohannis, procurorul general, CSM si ICCJEste de mentionat faptul ca absenta celor doi oficiali de la bilantul DNA reprezinta o premiera. Este pentru prima data in ultimii ani cand premierul Romaniei si ministrul Justitiei nu participa la acest eveniment. De altfel, acest lucru a fost remarcat si de sefa ICCJ, Cristina Tarcea."Nu ma pot abtine sa nu precizez ca particip la al cincilea bilant DNA si parca in alti ani masa de la prezidiu era mai lunga si mai incapatoare. Vremea sau vremurile...?Este pentru prima data cand mi-am pus intrebarea daca presedintele ICCJ trebuie sa participe la bilantul DNA. Am avut de ales intre doua optiuni, una comoda, de a spune nu, si una mai putin comoda, de a spuns da. Am ales varianta cea mai putin comoda, pentru ca nu putem sa recunoastem ca justitia si parchetele trec printr-o perioada de criza, indusa sau nu, dar e o perioada de ...citeste mai departe despre " Premiera la bilantul DNA: Ministrul Justitiei si premierul au absentat. Dancila trimite mesaje cu ocazia Zilei Protectiei Civile " pe Ziare.com