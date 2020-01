Premiera: Un lider unionist de la Chisinau, numit secretar de stat in Guvernul de la Bucuresti

Premierul Ludovic Orban a decis ca Ana Gutu sa fie secretar de stat in Departamentul pentru Relatia cu R. Moldova la propunerea PMP, anunta presedintele acestui partid, Eugen Tomac."Este un mesaj puternic pe care tara noastra il transmite romanilor de peste Prut!Trebuie sa-i multumesc premierului Ludovic Orban pentru ca a respectat angajamentul asumat si a creat, in premiera, aceasta structura guvernamentala cu un rol esential in impulsionarea relatiilor dintre cele doua state cu trecut si viitor comun", a scris Eugen Tomac joi seara pe Facebook La randul sau, Ana Gutu se arata convinsa ca impreuna cu noii sai colegi si cu Parlamentul Romaniei va reusi sa contribuie la "apropierea celor doua maluri de Prut"."Imi face o deosebita onoare sa accept functia de secretar de stat al Departamentului pentru Relatii cu Republica Moldova (DRRM), structura creata de guvernul Ludovic Orban la propunerea PMP. Multumesc Partidului Miscarea Populara pentru promovarea candidaturii mele in fruntea DRRM. Exprim ferma convingere - impreuna cu toti colegii din Guvernul si Parlamentul Romaniei vom reusi sa contribuim la apropierea celor doua maluri de Prut, prin cooperare eficienta, in beneficiul tuturor cetatenilor Republicii Moldova", a postat Ana Gutu pe Facebook.In martie 2013, Ana Gutu, pe atunci deputat in Parlamentul de la Chisinau, a depus o sesizare la Curtea Constitutionala in care solicita inlocuirea limbii moldovenesti cu limba romana, solicitarea sa fiind acceptata si devenind, astfel, o decizie istorica."Buneii mei niciodata nu au folosit sintagma 'limba moldoveneasca', au trait in Romania Mare, au ramas fideli valorilor nationale romanesti (...) In Declaratia de independenta a Republicii Moldova din 27 august 1991 denumirea limbii vorbite de catre locuitorii RM este corecta - limba romana. Cum poate un articol din constitutie, votata conjunctural intr-un parlament plin de nomenclaturisti-comunisti, sa fie superior Declaratiei de independenta? (...) Curtea Constitutionala, din componenta careia fac parte intelectuali de valoare, trebuie sa-si spuna cuvantul. A venit momentul propice (...) un moment de glorie si demnitate", declara Ana Gutu intr-un interviu acordat Ziare.com.Citeste mai multe ...citeste mai departe despre " Premiera: Un lider unionist de la Chisinau, numit secretar de stat in Guvernul de la Bucuresti " pe Ziare.com