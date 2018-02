Dancila se lauda cu cresterea economica, dar nu spune nimic despre scumpirile anuntate tot de INS

Viorica Dancila pune datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, pe seama programului de guvernare."Ieri (miercuri - n.red.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017 Romania a avut o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana. Nu am sa dau cifre, aceste sunt facute publice, dar vreau sa subliniez ca acest lucru arata viabilitatea programului de guvernare, dar si faptul ca trebuie sa mergem in continuare pe acelasi drum", a declarat Viorica Dancila in deschiderea sedintei de guvern.Premierul nu a spus, insa, nimic despre datele privind rata anuala a inflatiei, publicate tot de INS. Aceasta a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum, potrivit primelelor estimari publicate miercuri.Trendul s-a mentinut ascendent, dupa ce, in decembrie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,32%, in crestere fata de noiembrie, cand a fost 3,23%, si fata de octombrie, cand a fost de 2,63%.Astfel, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la gaze (3,79%), legume si conserve de legume (3,23%), fructe proaspete (3,1%) si citrice si alte fructe meridionale (2,58%). Pretul combustibililor a crescut, in ultima luna, cu 2,42%. Si pretul serviciilor a crescut, cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017.AFP, despre cresterea economica: Poti fi premiantul clasei, dar sa fii pe buza prapastieiAnalistii economici consultati, miercuri, de France Presse nu s-au aratat la fel de optimisti ca premierul roman si au recomandat prudenta, inainte ca Romania sa se laude cu un loc fruntas.Cresterea economica nu este intotdeauna sinonimul dezvoltarii, scriu jurnalistii de la AFP. Economica romaneasca a progresat, "fara ca macar un singur kilometru de autostrada sa fi fost construit", a declarat Cristian Paun, profesor de economie internationala, la Bucuresti.Agentia France Presse a dedicat un amplu material economiei de la Bucuresti, preluat de cotidianul francez La Croix, in care a pus in balanta cresterea economica anuntata, miercuri, de INS, si majorarea preturilor, intr-o tara unde nivelul de trai este pe penultimul loc din Un ...citeste mai departe despre " Dancila se lauda cu cresterea economica, dar nu spune nimic despre scumpirile anuntate tot de INS " pe Ziare.com