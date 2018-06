Premierul landului Bavaria: Interesul international pentru Romania depinde de continuarea luptei impotriva coruptiei

"Cand ati devenit presedinte ne-am gandit ca va fi greu, va fi o cale grea, ne-am gandit la istoria, la evolutia Romaniei. Dar Romania a reusit in ultimii ani sa faca pasi spre Europa. Un lucru important aici, in acest context, este lupta impotriva coruptiei, impotriva vechilor obiceiuri, intereselor politice - ma refer la vechile legaturi, ma gandesc la oamenii tineri care isi pun sperantele in evolutia Romaniei.In felul acesta Romania devine o tara interesanta si in plan international, un mediu interesant, dar numai in contextul luptei anticoruptie - atunci poate sa fie o tara interesanta si atragatoare. Lupta aceasta nu s-a incheiat, din cate am citit, si trebuie sa-mi exprim aici tot respectul pentru aceasta lupta, iar premiul acesta trebuie sa va intareasca in viitor in lupta impotriva coruptiei", a subliniat premierul Bavariei, citat de Agerpres.Potrivit acestuia, Europa nu este ceva sigur, atat din interior, cat si dinspre exterior, existand o serie de provocari importante."Din exterior, in sensul ca partenerii nu se mai tin de promisiuni - avem ca exemplu chestiunea taxelor vamale, deci problemele de ordin economic au un rol important in relatia transatlantica. Sunt diverse provocari si, de aceea, trebuie sa ne gandim la problemele carora trebuie sa le facem fata. Europa are provocari dinspre exterior si din interior. (...) Sa ne gandim la relatia Est-Vest, aici avem provocari care trebuie avute in vedere, de asemenea relatia Nord-Sud (...), sa ne gandim la aspectele financiare din tara noastra", a mentionat Markus Soder.Presedintele Iohannis se afla in Germania, unde primeste un premiu pentru promovarea valorilor democratice.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, Fundatia "Hanns Seidel" si conducerea Uniunii Crestin-Sociale din Germania au decis, in unanimitate, acordarea, in 2018, a premiului "Franz Josef Strauss" presedintelui Klaus Iohannis pentru promovarea, in mod constructiv si vizionar, de-a lungul intregii sale cariere politice, a valorilor democratice, a unei societati unite si a increderii in proiectul european.Distinctia "Franz Josef Strauss" este insotita si de un premiu in val ...citeste mai departe despre " Premierul landului Bavaria: Interesul international pentru Romania depinde de continuarea luptei impotriva coruptiei " pe Ziare.com