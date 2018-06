Premierul Olandei: Romania si Bulgaria nu pot fi primite in Schengen pana nu rezolva problema coruptiei

Mark Rutter si-a inceput discursul spunand ca este o ocazie buna pentru a discuta cele mai importante probleme ale Uniunii Europene si cum pot lucra impreuna pentru rezolvarea lor.Apoi, acesta a ajuns si la subiectul despre aderarea Romaniei la Schengen, precizand ca atat tara noastra, cat si Bulgaria trebuie sa rezolve problema coruptiei, insa a apreciat eforturile depuse pana acum."Salut faptul ca Romania si Bulgaria au aceasta aspiratie de a adera cu totul la acquis-ul Schengen si stim despre efortul depus in Bulgaria si Romania in aceasta privinta. Dar stim ca munca nu este incheiata.Romania si Bulgaria trebuie sa indeplineasca anumite conditii din MCV, iar coruptia e una dintre cele mai importante. O intelegere e o intelegere si nu putem accepta tari in Schengen daca nu indeplinesc toate criteriile", a spus Rutte.Dupa declaratia olandezului, europarlamentarul Maria Grapini i-a transmis acestuia o scrisoare in care ii critica afirmatiile.Olanda are un nou Guvern care e dispus sa ne voteze in Schengen. Conditia: Fara coruptie la nivel inalt (Surse Ziare.com)"Ati spus ca statele trebuie sa lucreze intre ele, ca intelegeti valoarea compromisurilor si a intereselor partajate, dar, in acelasi timp, sustineti paradisurile fiscale in tara dumneavoastra si nu sustineti interesele pentru toti cetatenii europeni! Un exemplu elocvent este opozitia sistematica a intrarii Romaniei si Bulgariei in Schengen, desi de sapte ani indeplinesc toate conditiile tehnice!Ati spus ca UE trebuie sa tina seama de pozitia parlamentelor nationale, dar in Consiliu tineti cont discretionar de acest lucru, desi spuneati ca UE trebuie sa-si asculte cetatenii! Toti cetatenii, domnule prim-ministru! Atunci, ascultati si milioanele de romani si bulgari, dar si pe cetatenii din alte tari care cer admiterea Romaniei si Bulgariei in Schengen!Ati vorbit de unitate, dar adaugati si solidaritate! Ce Uniune poate fi aceea care ignora coeziunea sociala?", a transmis Maria Grapini.Citeste si:Parlamentul European insista ca Romania si Bulgaria sunt pregatite sa faca parte din Spatiul SchengenDancila: Juncker m-a asigurat ca Romania va intra in spatiul Schengen pana in anul 2019. Voi discuta cu Iohannis ...citeste mai departe despre " Premierul Olandei: Romania si Bulgaria nu pot fi primite in Schengen pana nu rezolva problema coruptiei " pe Ziare.com