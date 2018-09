Este prima vizita la Bucuresti a actualului sef al executivului de la Haga, se arata intr-un comunicat al Guvernului."Relatia bilaterala romano-olandeza se intemeiaza pe interese economice, politice si sociale reciproce si pe apartenenta comuna a celor doua state la UE si NATO. Regatul Tarilor de Jos reprezinta cel mai mare investitor in Romania, iar comunitatea emergenta de romani din aceasta tara aduce contributii active si insemnate la economia si societatea Regatului.In acest context, discutiile vor explora posibilitatile de aprofundare a relatiei bilaterale si maniera in care cele doua State Membre UE pot colabora in directia promovarii obiectivelor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", precizeaza Executivul intr-un comunicat.Vizita lui Rutte in Romania a fost anuntata inca de saptamana trecuta de ambasada Olandei la Bucuresti pe Facebook "Mark Rutte va discuta prima data cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, urmand ca ulterior sa se intalneasca cu premierul Dancila la Palatul Victoria. Vizita se va incheia seara cu un dineu de lucru", se arata in postarea de pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Olandei la Bucuresti.Potrivit misiunii diplomatice, "discutiile se vor axa asupra cooperarii intre Romania si Olanda in domeniul politic si economic, atat din punct de vedere bilateral, cat si in cadrul Uniunii Europene. Romania va prelua Presedintia Consiliului Uniunii Europene pe data de 1 ianuarie 2019"....citeste mai departe despre " Premierul Olandei vine miercuri in Romania. Va avea intalniri cu Iohannis si Dancila " pe Ziare.com