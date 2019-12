Conform mai multor decizii ale premierului, publicate luni in Monitorul Oficial, Adrian Miutescu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, iar Claudiu Constantin Nastasa - in cea de vicepresedinte al institutiei.Premierul l-a eliberat din functie pe Daniel Geanta, fostul presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, si a decis, de asemenea, sa-i elibereze din functiile de vicepresedinte al Autoritatii pe Marian Vasiliev, Laurentiu Chirvasuta si Violeta Tudorie.De asemenea, Ludovic Orban a numit inca doi secretari de stat, unul in cadrul Secretariatului General al Guvernului si unul in cadrul Cancelariei prim-ministrului.Astfel, Petrica Lucian Rusu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul SGG, iar Maria Gabriela Horga a fost numita in functia de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului. ...citeste mai departe despre " Premierul Orban a schimbat conducerea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului " pe Ziare.com