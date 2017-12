Premierul Tudose, despre recalcularea pensiilor: Nu va fi gata pana in 2019, e un proces care va dura cativa ani

Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate, iar acest proces va dura cativa ani."Eu nu cred ca va putea fi gata pana in 2019 toata (recalcularea pensiilor, n.red.). Intai trebuie sa avem proiectul de lege. Nu putem iesi cu legea pe piata pana cand colegii mei de la Finante si de la Munca, doamna Olguta Vasilescu, nu stabilesc exact cum se intampla acest lucru.Sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate. Este un volum de munca imens, o zona care nu isi permite nici cea mai mica eroare Le-am solicitat sa inceapa cu pensiile mici si cu cei mai in varsta. Este un proces care va dura cativa ani", a declarat Mihai Tudose.Iata si ce a spus Tudose despre amanarea reducerii TVALa finalul lunii septembrie, liderul PSD Liviu Dragnea afirma ca peste cinci milioane de pensii vor fi recalculate in baza noii legi a pensiilor, aflata in faza de proiect, si ca actul normativ este finalizat, insa specialistii din Guvern urmeaza sa stabileasca impactul financiar produs de aplicarea sa."Legea pensiilor este finalizata practic ca si document. In perioada urmatoare se face evaluarea financiara. Este vorba de un impact semnificativ si trebuie sa ne prezinte, cat de curand, care este perioada necesara pentru recalcularea pensiilor. Vorbim de recalcularea a peste cinci milioane de dosare.Este vorba de mecanismele tehnice si resursele financiare pentru ca atunci cand vom iesi cu ea sa existe raspuns la toate intrebarile", a afirmat Dragnea.El mai spunea ca se vor va elimina inechitatile din sistem, subliniind ca "sunt sanse ca noua lege sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2018".Citeste si:Ce are de gand Olguta Vasilescu sa faca cu pensiile: Femeile lucreaza mai putin, cotizeaza mai putin si ies cu pensie mai buna. Vrem sa echilibram astaAcum 3 ani, Tudose era initiator al legii care permitea cumulul pensie-salariu. Acum desfiinteaza si pentru cei pensionati la termenDragnea spune ca nu a promis ca Legea pensiilor va fi gata anul acesta: Nu am stiut despre grozavia din sistemul de pensii ...citeste mai departe despre " Premierul Tudose, despre recalcularea pensiilor: Nu va fi gata pana in 2019, e un proces care va dura cativa ani " pe Ziare.com