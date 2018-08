Premierul Viorica Dancila, in topul oficialilor care ignora intrebarile si interpelarile parlamentarilor

Parlamentarii au trimis catre ministere si alte institutii ale Guvernului 2.215 interpelari si intrebari in sesiunea parlamentara trecuta. Dintre acestea, 252 nu au primit un raspuns, cu toate ca regulamentul Camerei Deputatilor prevede ca Guvernul trebuie sa raspunda in cel mult doua saptamani.Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a inregistrat, in perioada ianuarie-iulie, noua interpelari la care nu a primit raspuns. Una dintre ele a fost adresata ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, si se refera la construirea de diguri in 2017, iar alta a fost trimisa in atentia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, si se refera la datoria publica a Romaniei.De asemenea, Tomac a trimis catre ministrul Transporturilor, Lucian Sova, trei interpelari in care l-a intrebat despre proiectele de infrastructura si fondurilor atrase de la UE, insa fara a obtine si un raspuns. Alte doua interpelari au fost adresate ministrului Culturii, George Ivascu, pe care liderul PMP l-a intrebat despre stadiul pregatirii pentru anul Centenar. Deputatul PMP a mai adresat inerpelari si ministrului Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrului Educatiei, Valentin Popa.Si viceliderul deputatilor USR, Dan Barna, a trimis catre ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, o interpelare in care o intreaba despre pozitia ministerului cu privire la situatia romanilor din Italia, ca urmare a alegerilor anticipate.Liderul grupului deputatilor PNL, Raluca Turcan i-a adresat o interpelare premierului Viorica Dancila, in care a intrebat-o pe aceasta despre proiectele majore de infrastructura rutiera si feroviara aflate in derulare. Cu toate acestea, Turcan nu a primit niciun raspuns.Si alesii PSD au trimis 46 de intrebari la care nu au primit un raspuns. Deputatii PMP au si ei 42 de interpelari. Cele mai multe interpelari fara raspuns sunt insa cele adresate de liberali, respectiv 121. Si deputatii USR au inregistrat 25 de intrebari.Cele mai multe interpelari si intrebari care nu au primit raspuns le are ministrul Culturii, George Ivascu - 47 de interpelari, urmat de ministrul Transporturilor, Lucian Sova - 46 si premierul Viorica Dancila - 27 interpelariCele mai multe interpelari in sesiun ...citeste mai departe despre " Premierul Viorica Dancila, in topul oficialilor care ignora intrebarile si interpelarile parlamentarilor " pe Ziare.com