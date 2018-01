Totodata, Iordache mai e acuzat si ca a prejudiciat Posta Romana cu aproape 7 milioane de euro, procesul fiind demarat in primavara lui 2017.Potrivit NL Times, cina ar fi avut loc pe 31 decembrie, la Teleferic Grand Hotel in Brasov. Publicatia mai mentioneaza ca Ronner a respins insinuarile in legatura cu aceasta cina si a precizat ca petrecerea si aranjamentul la mese au fost organizate de hotel, astfel ajungand in aceasta situatie.Op de kiek, jammer dan....Ambassadeur Stella Ronner dineerde 'per ongeluk' met de corrupte 'asfaltkoning' Nelu Iordache en z'n familie.https://t.co/Lgj5AkxzxS @vvd @d66 pic.twitter.com/Ls8YTwTIsD- Gregorius ★★★★ (@Gregiorius) January 4, 2018O reactie a Ministerului olandez de Externe este de asemenea citata de jurnalistii straini."Olanda promoveaza activ lupta impotriva coruptiei in Romania, de aceea, ne-am exprimat de curand ingrijorarile cu privire la recentele modificari aduse Legilor Justitiei care limiteaza mijloacele procurorului general in lupta anticoruptie", e mesajul Ministerului de Externe din Olanda.Amintim ca Ambasada Olandei s-a aflat printre misiunile diplomatice din UE care au semnat o scrisoare comuna in care au cerut celor care modifica Legile Justitiei sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, aratandu-si ingrijorarea fata de efectele pe care acestea le-ar avea asupra luptei anticoruptie si independentei Justitiei in Romania.Sapte ambasadori UE, avertisment comun: Legile Justitiei pun in pericol progresele Romaniei. Sa se ceara avizul Comisiei de la VenetiaIordache a tradus in engleza modificarile legilor justitiei si i le-a pasat lui Melescanu sa se descurce el cu ambasadeleCe i-a spus ambasadorul Olandei lui Tudorel Toader dupa raportul MCVFostul ministru Corlatean sustine ca ambasadorii SUA si Olandei au facut presiuni in 2012 pentru numirea lui Kovesi ...citeste mai departe despre " Presa olandeza scrie despre cina ambasadoarei in Romania: Cum a ajuns la aceeasi masa cu un infractor? " pe Ziare.com