Presedinte EFOR: Criza pensiilor e cronica si se agraveaza. Dar nu discuti finantele tarii cu un condamnat pentru coruptie

Comentariul a fost facut in contextul in care, dupa izbucnirea scandalului privind Pilonul II de pensii, Darius Valcov, consilier al premierului Dancila, i-a invitat la discutii pe reprezentantii investitorilor straini, insa acestia au amanat elegant intrevederea.Citeste mai multe despre:Darius Valcov a chemat AmCham si Consiliul Investitorilor Straini sa discute despre Pilonul II. Iata pozitia lor oficialaProbele care i-au adus lui Valcov condamnarea de 8 ani de inchisoare pentru spaga"Pur si simplu nu poti sa discuti cu cineva care conduce un guvern, ma refer la Darius Valcov, fiind condamnat penal chiar si in prima instanta, pentru chestiuni de coruptie. Nu poti sa discuti astfel finantele tarii. Nu se intampla asta nicaieri in lume! Si atunci, aceasta discutie, legata de problema pensiilor, din pacate nu poate fi dusa, desi este urgenta, si e urgenta de multi ani", a declarat pentru Ziare.com Sorin Ionita, presedintele EFOR.Guvernul PSD-ALDE - a saptea incercare de lovitura asupra Pilonului II de Pensii. Ce e in spatele reactiilor vehemente de negareDragnea dezminte nationalizarea Pilonului II de pensii si ameninta cu Codul Penal. Ce spune despre suspendarea contributiilorTeodorovici nu neaga o posibila suspendare a platilor catre Pilonul II. Ce a raspuns la intrebarea Ai cui sunt banii?Vosganian (ALDE): Preluarea banilor de la Pilonul II ar fi o frauda la Constitutie, un abuz. Sunt banii romanilor. Sa ne abtinem de la a mai face revolutii fiscale"E noaptea mintii!"Sorin Ionita a subliniat ca problemele sunt cunoscute de mult timp si au existat o multime de avertismente, dar in acest moment nu exista partener de dialog in Guvernul Romaniei "S-a tot spus, o spune multa lume, am spus-o si noi, exista rapoarte, ca va exista o faleza, o prabusire, un varf in momentul cand ies 'decreteii' la pensie, adica undeva in jurul anului 2030. Se vede in demografie, sunt multe rapoarte pe tema asta.Aceasta discutie a fost ingropata multi ani, ea trebuie dusa, dar nu stim cu cine, pentru ca actorul cel mai important lipseste in momentul asta, e o 'gaura nea ...citeste mai departe despre " Presedinte EFOR: Criza pensiilor e cronica si se agraveaza. Dar nu discuti finantele tarii cu un condamnat pentru coruptie " pe Ziare.com