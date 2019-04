AEP spune ca la iarna termina controlul finantarii partidelor: Nu exista niciun document din care sa reiasa probleme

"La momentul acesta, la nivelul departamentului (Departamentul de control al finantarii partidelor - n.r.) nu exista niciun document din care sa reiasa ca s-ar fi efectuat un control si ar fi constatate probleme. Pana nu va exista un document prin care Departamentul de control sa propuna presedintelui AEP masuri si sa dispuna anumite sesizari cu privire la incalcarea dispozitiilor legale, nu pot sa dispun nicio masura si nu pot sa constat ca au fost incalcari cu privire la aceste dispozitii.Parchetul si organele competente pot desfasura in paralel controale. Noi am pus la dispozitie documente pe care le-am detinut cu privire la demararea, suspendarea, exercitarea acelui control. (...) Vom finaliza controlul asa cum s-a planificat si de catre Curtea de Conturi, in luna august-noiembrie a acestui an", a declarat presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica, intr-o conferinta de presa, intrebat ce s-a intamplat cu banii proveniti din subventii.Vezi si Subventia partidelor politice este mai mare decat bugetul Academiei RomaneEl a precizat ca in momentul preluarii functiei de presedinte al AEP exista un dosar la Parchetul General si ulterior la DNA privind controlul finantarii partidelor."La momentul preluarii ca presedinte AEP exista un dosar la Parchetul General si ulterior la DNA (privind finantarea partidelor-n.r.) . Ca presedinte, am luat act de documentele prezentate la momentul decembrie 2018 - ianuarie 2019. Am constatat ca presedintele AEP a suspendat (controlul - n.r.), ca nu exista un temei de suspendare a acestui control, ci de prelungire a controlului pana la continuarea acestuia cu Curtea de Conturi.Controlul se efectueaza simultan de AEP si Curtea de Conturi in ce priveste subventiile de la bugetul de stat. Am analizat documentele din acel dosar comunicat de AEP, din punctul meu de vedere si al specialistilor, solutia a fost legala ca presedintele AEP sa dispuna prelungirea controlului si continuarea impreuna cu colegii de la Curtea de Conturi. (...) In luna ianuarie a fost o pl ...citeste mai departe despre " AEP spune ca la iarna termina controlul finantarii partidelor: Nu exista niciun document din care sa reiasa probleme " pe Ziare.com