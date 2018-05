Informatia a fost confirmata chiar de presedintele CCR, pentru Digi24, insa Dorneanu sustine ca recomandarea MAE de a nu participa la eveniment a venit dupa ce apucase deja sa-si confirme prezenta organizatorilor, iar biletele de avion erau deja cumparate.Valer Dorneanu sustine ca si fostul presedinte al CCR a participat la acest forum pe teme juridice, iar obiectiile MAE au fost lamurite inainte de plecare, informatie care nu a fost clarificat pana in acest moment, iar sursele Digi24 sustin ca, de fapt, nu s-a ajuns la nicio concluzie, insa Dorneanu tot a plecat.Vizita sefului Curtii Contitutionale in Rusia vine intr-un moment in care partenerii occidentali ai Romaniei continua sa impuna sanctiuni Rusiei, care sub conducerea lui Vladimir Putin a anexat Crimeea si a intervenit militar in Siria.Citeste si: Melescanu condamna anexarea Crimeii de catre Rusia, in timp ce Nastase vorbeste la Moscova despre buna vecinatate cu Putin ...citeste mai departe despre " Presedintele CCR, Valer Dorneanu, se afla in Rusia, la un eveniment patronat de Putin, desi MAE i-a recomandat sa nu mearga " pe Ziare.com