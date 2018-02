"Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici de la inceputul mandatului meu. Sa speram ca acest ciclu se va opri si doamna primi-ministru va ramane mai mult in functie", a spus presedintele Comisiei Europene.Acesta a precizat ca Romania ar trebui sa iasa de sub monitorizarea MCV pe justitie si sa intre in spatiul Schengen , insa aceasta tine doar de politicienii de la Bucuresti."Responsabilitatea viitoarei presedintii romane e foarte mare. (...) Sunt convins ca MCV ar trebui sa fie ridicat inainte de sfarsitul mandatului acestei Comisii. I-am spus si prietenei mele ca locul Romaniei e clar in spatiul Schengen, nu trebuie sa excludem Romania din cauza unor ambitii.(...) Avem cateodata impresia ca anumite mijloace politice din Romania ar putea sa isi ia niste libertati in ceea ce priveste aplicarea stricta si severa a legii. (...) Am vorbit despre justitie", a mai spus Junker.Iata ce a declarat si premierul Romaniei: Viorica Dancila, la Bruxelles: Sa fie ridicat MCV-ul. Nu e normal ca Romania sa preia presedintia UE cu o sanctiuneV.D. ...citeste mai departe despre " Presedintele CE s-a intalnit cu Dancila: E al cincilea premier roman pe care il primesc. Sper ca va ramane mai mult in functie " pe Ziare.com