Presedintele Consiliului Rectorilor: Romania va pierde dreptul de vot in Agentia Spatiala Europeana si CERN

Anuntul a fost facut de Cimpeanu intr-un discurs sustinut la Iasi la festivitatea de deschidere a anului universitar 2018 - 2019. La eveniment a participat si presedintele Klaus Iohannis.Iohannis, la Iasi: E inadmisibil sa faci 6 ore cu trenul de la BucurestiIohannis face apel la studenti sa nu mai plece din tara dupa facultatePrintre altele, fostul ministru al Educatiei in Cabinetul Ponta si-a exprimat speranta ca "Romania va reusi sa isi achite angajamentele", inclusiv contributia catre Agentia Spatiala Europeana si CERN, Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare."Imi exprim speranta ca Romania va reusi sa isi achite angajamentele, contributiile catre organismele internationale ce conteaza. As exemplifica cu Agentia Spatiala Europeana, unde, din pacate, tocmai ce suntem in curs de a ne pierde dreptul de vot, pentru ca nu ne-am platit contributia, CERN si alte organisme internationale extrem de relevante", a transmis Cimpeanu luni, potrivit TVR.De asemenea, presedintele Consiliului Rectorilor a criticat impartirea portofoliului de la educatie in doua ministere: unul al invatamantului si unul al cercetarii, pe care o catalogheaza drept "artificiala"."Imi exprim speranta ca debutul urmatorului secol de existenta al Romaniei ne va gasi cu un sistem de educatie mai predictibil, mai adaptat specificului timpurilor noastre, asteptarilor societatii.Daca nu indraznesc sa sper prea mult, poate vom avea rezolvata si aceasta separare artificiala intre invatamantul superior si cercetarea stiintifica.Poate vom avea, cine stie, sansa sa avem un an universitar complet, in care sa avem un singur ministru al Educatiei. N-am mai avut acest lucru de mult timp", a mai afirmat Cimpeanu.Dupa o discutie cu Dragnea, ministrul Educatiei si-a dat demisia. O victorie pentru UDMRPrima reactie a lui Valentin Popa dupa demisia de la Ministerul Educatiei: Limba romana si Romania nu sunt de negociat