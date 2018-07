Presedintele Iohannis participa la Summitul NATO

Programul include o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, o intalnire de lucru a liderilor aliati, precum si o reuniune in formatul Misiunii Resolute Support din Afganistan. De asemenea, pentru prima data, la cel mai inalt nivel aliat, va fi organizata o reuniune distincta, dedicata evolutiilor de securitate din regiunea Marii Negre, cu participarea Georgiei si Ucrainei.Pe agenda Summitului NATO se vor regasi teme extrem de importante. Astfel, va fi abordat procesul de adaptare a Aliantei la realitatile mediului actual de securitate, context in care se vor stabili directiile principale de actiune pentru perioada urmatoare.Totodata, va avea loc un schimb de vederi privind stadiul implementarii masurilor strategice decise la summiturile aliate anterioare din Tara Galilor (din 2014) si din Polonia (din 2016), preciza Administratia Prezidentiala, la inceputul acestei saptamani."Se creeaza, asadar, cadrul pentru dezbaterea modalitatilor de intarire a posturii NATO de aparare si descurajare, de sporire a capacitatii Aliantei de proiectare a stabilitatii in vecinatatea sa, precum si a perspectivelor de consolidare a cooperarii NATO cu Uniunea Europeana, de o maniera complementara.Reuniunea comuna a Consiliului Nord-Atlantic dedicata securitatii la Marea Neagra, cu participarea Georgiei si Ucrainei, va oferi un prilej pentru discutii aplicate privind evolutiile situatiei de securitate din regiune, precum si de reafirmare a sprijinului NATO pentru cei doi parteneri. De asemenea, vor fi supuse atentiei sefilor de stat si de guvern adaptarea structurii de comanda a NATO la noul mediu de securitate, dezvoltarea capacitatii de reactie a fortelor aliate si facilitarea mobilitatii acestora in Europa", potrivit Administratiei Prezidentiale.Si combaterea terorismului si sprijinul pentru partenerii sudici vor reprezenta un subiect important pe agenda Summitului NATO.Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a aprobat pe 27 iunie obiectivele Romaniei pentru Summitul NATO."Reuniunea va reprezenta o oportunitate de exprimare concreta a unitatii si solidaritatii aliate, respectiv a relatiei transatlantice si a determinarii aliate in fata amenintarilor globale sporite. Pentru tara noastra, Summitul prezinta o importanta deosebita din perspectiva avansarii proiectelor de consolidare a posturii de aparare si descurajare pe Flancul Estic al ...citeste mai departe despre " Presedintele Iohannis participa la Summitul NATO " pe Ziare.com