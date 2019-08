Presedintele Klaus Iohannis a discutat la telefon cu premierul britanic Boris Johnson

Discutiile au vizat aprofundarea parteneriatului strategic dintre Bucuresti si Londra, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat de presa."In cadrul convorbirii, au fost discutate, in principal, relatiile dintre Romania si Marea Britanie, precum aspecte legate de procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. In ceea ce priveste relatiile bilaterale, presedintele Klaus Iohannis a evidentiat ca, dupa Brexit, vor fi importante actualizarea si aprofundarea parteneriatului strategic dintre Romania si Marea Britanie, care sa cuprinda atat aspecte economice, cat si privind securitatea, apararea si relatiile externe.Referitor la Brexit, Presedintele Romaniei a subliniat ca o retragere ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana este atat in interesul Marii Britanii, cat si al Uniunii. In acest sens, Presedintele Klaus Iohannis a apreciat ca Acordul de Retragere convenit de cele doua parti ramane in continuare cel mai eficient mecanism pentru a asigura retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, limitand consecintele negative generate de Brexit si garantand drepturile cetatenilor din Uniune care traiesc, lucreaza sau studiaza in Marea Britanie.Presedintele Romaniei i-a transmis premierului Boris Johnson ca prioritatea majora a tarii noastre este protejarea drepturilor cetatenilor romani din Marea Britanie. In acest context, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca, si in perioada urmatoare, cetatenii, atat cei europeni din Marea Britanie, cat si cei britanici din UE 27, trebuie sa ramana o prioritate, scopul fiind acela ca, indiferent de scenariul spre care vor evolua negocierile, efectele negative care ar afecta vietile acestora sa fie reduse cat mai mult posibil.Premierul Boris Johnson l-a asigurat pe Presedintele Romaniei ca protejarea drepturilor cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit reprezinta un aspect foarte important pentru Guvernul britanic, iar actiunile autoritatilor britanice vor viza cu prioritate acest obiectiv.Cu privire la drepturile cetatenilor britanici din Romania dupa Brexit, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca acestea vor fi protejate, asigurandu-se reciprocitatea cu drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie", transmite, in comunicatul de presa, Administratia Prezidentiala. ...citeste mai departe despre " Presedintele Klaus Iohannis a discutat la telefon cu premierul britanic Boris Johnson " pe Ziare.com