Presedintele PE i-a cerut Vioricai Dancila sa continue lupta anticoruptie. Premierul n-a spus nimic despre asta

"Am cerut statului roman sa continue consolidarea statului de drept si lupta impotriva coruptiei", a declarat Tajani, in conferinta comuna pe care a sustinut-o cu Viorica Dancila.Printre temele discutate de cei doi oficiali a fost si viitoarea presedintie romana a Consiliului European, care va avea cateva provocari, printre care si finalizarea Brexit-ului."Am avut o intalnire lunga cu prim-ministrul Dancila, o fosta colega a noastra aici in Parlament (...) Am vorbit si despre Brexit, votul Parlamentului European va insemna sfarsitul acestui proces si colaborarea cu presedintia romana va fi extrem de importanta", a spus Tajani.Viorica Dancila s-a declarat de la inceput emotionata de intalnire. In declaratia ei, a vorbit despre presedintia romana a Consiliului European, despre dimensiunea europeana a guvernului roman, dar nu a spus niciun cuvant despre solicitarea lui Tajani, de a continua lupta anticoruptie."Venirea mea aici e emotionanta, am venit in calitate de prim-ministru si impreuna cu liderii europeni trebuie sa gasim solutii la provocarile care urmeaza. Am vorbit despre presedintia Romaniei si despre provocarile pe care le ridica. (...) Faptul ca prima mea vizita ca prim-ministru a fost aici arata dimensiunea europeana pe care vreau sa o dau Guvernului pe care il conduc", a spus premierul roman.De ce a mers Viorica Dancila la BruxellesPrim-ministrul Viorica Dancila a lipsit de la dezbaterea de la Strasbourg privind Legile Justitiei. A spus atunci ca nu a fost invitata, asa cum anuntasera oficialii din Parlamentul European."Nu am fost invitata", a spus Viorica Dancila saptamana trecuta, la iesirea de la Biroul Permanent National (BPN) al PSD. Aceasta a anuntat atunci ca in 20-21 februarie va avea discutii cu presedintele Comisiei Europene si Consiliului European.Absenta premierului Viorica Dancila de la dezbaterea privind impactul pe care schimbarile legislative initiate de PSD si ALDE le au asupra independentei Justitiei si statului de drept, din Parlamentul European, a creat o ampla disputa.La inceputul dezbaterii, liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen. Moderatorul insa l-a refuzat, afir