Presedintele PE, la Bucuresti: A venit momentul sa acceleram aderarea Romaniei la Schengen

Tajani a vorbit insa si de importanta respectarii valorilor si principiilor europene, mentionand explicit statul de drept, in contextul in care saptamana trecuta Parlamentul European a adoptat rezolutia privind respectarea acestuia in Romania."S-a discutat si de apararea valorilor europene, statul de drept, drepturile omului - trebuie respectate de toate statele UE si in afara. Guvernul si-a luat angajamanetul sa sprijine Acordul Dublin, gasirea unui acord cu privire la buget.Suntem pregatiti sa colaboram cu urmatoarea presedintie. Pe 9 mai vom fi la summit-ul de la Sibiu, cand vom avea ocazia sa lansam un mesaj puternic fata de alegatori, ne dorim ca participarea sa fie una mare la aceste alegeri. A venit momentul sa acceleram aderarea Romaniei la Schengen", a declarat Tajani.El a prezentat si ce asteptari are de la Guvernul Romaniei , ce dosare-cheie trebuie rezolvate in lunile care urmeaza, ce acorduri trebuie obtinute. Printre chestiunile mentionate se numara Brexit-ul, bugetul UE, migratia, dar si o decizie in ce priveste impunerea unei taxe pentru gigantii IT.Urmareste LIVE aici cele mai importante momente si declaratii din timpul intalnirilor liderilor PE la BucurestiLa randul sau, Dancila a asigurat ca Romania e pregatita de preluarea presedintiei Consiliului UE, dar a aratat ca in multe dintre aceste provocari nu poate rezolva de una singura."I-am asigurat pe invitatii nostri ca suntem pregatiti pentru preluarea presedintiei UE. Programul il vom vota, se va vota in scurt timp in Parlamentul Romaniei. Ne propunem sa solutionam cat mai multe dosare aflate pe masa de lucru, multe dintre aceste provocari nu depind insa numai de Romania, ci de un acord politic, o decizie intre institutiile europene. (...)Pentru noi e un examen, spreram sa-l trecem cu succes si succesul nostru nu va fi doar al Romaniei, ci al intregii structuri europene", a spus si premierul Romaniei.Cei mai importanti lideri din Parlamentul European au venit la Bucuresti, pentru a discuta cu oficialii romani despre preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle, precum si liderii celor 9 grupuri politice europene au ajuns