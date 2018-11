Presedintele PE: Lansez un apel statelor care blocheaza aderarea Romaniei la Schengen sa renunte la aceasta impotrivire

Intr-un editorial pentru Adevarul, Tajani scrie ca italienii sunt "mai mult decat prieteni sinceri ai poporului roman. Sunt rude de sange si cultura, parte a marii familii europene de origine latina. Trebuie sa marturisesc, acum, la sosirea mea in Romania, ca ma bucur de unul din avantajele vechii noastre inrudiri: inteleg bine limba romana. Interpretii se bucura si ei: au zi libera".Despre romani, in general, presedintele PE spune ca sunt activi, eficienti, deschisi si generosi."In istoria voastra tumultoasa, aceste calitati au fost puse de multe ori la incercare, in vremuri grele, dar ati supravietuit intotdeauna, devenind mai puternici.Astazi, lumea se schimba in jurul nostru. Nu mai trecem prin vitregia razboaielor, dar trebuie sa tinem pasul cu competitia externa a marilor economii mondiale ca SUA, China sau Rusia. Asa ca trebuie sa ne schimbam si noi pentru a raspunde provocarilor si asteptarilor cetatenilor nostri. Avem nevoie de o Europa puternica, in care fiecare stat membru este puternic", a notat el.Antonio Tajani a vorbit si despre faptul ca Romania nu a accesat asa cum ar fi trebuit fondurile europene."Romania trebuie sa fie activa si sa puna la treaba fondurile europene, menite sa scurteze decalajul economic fata de celelalte state-membre. Trebuie sa recunoastem ca autoritatile romane n-au stiut sa fructifice la maxim aceasta sansa. Nu e nevoie sa o mai spun: fondurile europene sunt o sansa imensa. Bine folosita, ea poate moderniza economia si poate deschide oportunitati reale tinerilor romani si capacitatii lor remarcabile de munca si inovatie", a punctat el.Tajani a precizat ca Romania a indeplinit de mai multi ani criteriile tehnice de aderare la Schengen."Parlamentul European a fost si va fi intotdeauna sustinatorul Romaniei in acest proces. Lansez acum un apel statelor membre care blocheaza procesul de aderare a Romaniei la spatiul Schengen, sa renunte la aceasta impotrivire. Beneficiile admiterii Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen sunt in avantajul tuturor, inclusiv al statelor deja parte a Spatiului Schengen", a adaugat presedintele PE. ...citeste mai departe despre " Presedintele PE: Lansez un apel statelor care blocheaza aderarea Romaniei la Schengen sa renunte la aceasta impotrivire " pe Ziare.com