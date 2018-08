Presedintia acuza ca Guvernul lasa fara bani un summit organizat de Romania. Melescanu nu vede probleme de finantare

Melescanu a vorbit, in conferinta de presa dedicata bilantului celor sase luni de mandat, si de faptul ca Romania va detine, de la 1 ianuarie 2019, presedintia Consiliului UE."Romania ocupa functia de presedinte rotativ al Consiliului Uniunii Europene. Aceasta nu inseamna ca vom utiliza toate parghiile pe care le avem in acest sens pentru a promova doar interesele noastre nationale. Una dintre sarcinile cele mai importante pe care le va avea presedintia romana este de a contribui la realizarea unui consens la nivelul Uniunii Europene, pe diverse teme si dosare care fac obiectul dezbaterilor noastre", a spus el.Seful diplomatiei romane a subliniat ca nu exista probleme de finantare a acestui proiect national."Avem fondurile necesare pentru aceasta operatiune si in orice caz nu se pune niciun fel de problema cu finantarea activitatilor pe care le vom avea in cadrul presedintiei (Consiliului UE - n.red.) ", a punctat el.Se mai tine summit-ul Initiativa celor Trei Mari?Teodor Melescanu a amintit si ca Romania va gazdui, anul acesta, un summit ce va avea ca tema Initiativa celor Trei Mari."Pentru prima oara, Romania va organiza cu aceasta ocazie si un forum de afaceri, care se va concentra mai ales pe proiectele concrete de interconectivitate intre tarile participante la aceasta initiativa", a precizat ministrul de Externe.In acest context, el a mentionat ca la Bucuresti vor veni presedintii a noua din 12 tari ce fac parte din Initiativa, reprezentanti ai tarilor din Balcanii de Vest, alaturi de inalti reprezentanti ai Bancii Mondiale, dar si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Pe de alta parte, Presedintia a transmis, marti, prin vocea purtatorului de cuvant, ca nu va avea bani pentru a organiza acest summit in septembrie."Reducerea de catre Guvern a bugetului Administratiei Prezidentiale este de natura sa duca la imposibilitatea de a se mai desfasura summit-ul Initiativei celor trei mari, care este gazduit de Romania si organizat de Administratia Prezidentiala pe 17 si 18 septembrie", a sustinut Madalina Dobrovolschi. ...citeste mai departe despre " Presedintia acuza ca Guvernul lasa fara bani un summit organizat de Romania. Melescanu nu vede probleme de finantare " pe Ziare.com