Presedintia acuza PSD de sabotaj prin rectificarea bugetara: Romania nu-si va putea onora angajamentele asumate

Guvernul face sabotaj bugetar, a sustinut, marti, Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al sefului statului, intr-o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni.Aceasta a vorbit despre taierea bugetului Administratiei Prezidentiale,pe care a calificat-o drept o incalcare grosolana si o incercare de a bloca activitatea unei institutii fundamentale, cu consecinte grave."Rectificarea bugetara nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national si este un instrument de sanctionare bugetara a adversarilor politici si institutiilor nesubordonare PSD.In privinta Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anuntata reprezinta o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei instituii fundamentale", a declarat Madalina Dobrovolschi.Aceasta a precizat ca sunt grave consecintele asupra actiunilor presedintelui Romaniei si implicit asupra reprezentarii statuilui roman."Dupa ce in repetate randuri actuala majoritate parlamentara a incercat sa amputeze prerogativele presedintelui Romaniei, acum Guvernul apeleaza la aceasta forma de sabotaj bugetar. Indiferent ce cred decidentii politici aflati la Guvernare, aici nu e vorba despre Klaus Iohannis, aici este vorba despre statul roman si despre cetatenii sai", a adaugat aceasta.Dobrovolschi a mentionat ca Administratia Prezidentiala a aflat saptamana trecuta din declaratiile premierului si ulterior dintr-un document publicat pe site-ul Guvernului ca figureaza pe o lista in care se regasesc institutii ale statului care vor avea o rectificare negativa de peste 10 milioane de lei. Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezdentiale a spus ca includereaa institutiei pe lista respectiva este cu atat mai suprinzatoare cu cat Ministerul Finantelor i-a informat ca bugetul va va fi diminuat cu 2,869 de milioane de lei."Vineri 3 august in urma discutiile dintre Guvern si Administratia Prezdentiala purtate dupa publicarea documentului am aflat ca de fapt bugetul este propus pentru diminuare cu 11, 109 milioane de lei. Administratia Prezdentiala a transmis catre Guvern o adresa in care arata in mod explicit de ce o rectificare ar bloca efect ...citeste mai departe despre " Presedintia acuza PSD de sabotaj prin rectificarea bugetara: Romania nu-si va putea onora angajamentele asumate " pe Ziare.com