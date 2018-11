Presedintii Iohannis si Macron au semnat o declaratie privind parteneriatul strategic dintre Romania si Franta

Presedintii Klaus Iohannis si Emmanuel Macron au avut, marti, convorbiri la Palatul Elysee."In cadrul discutiilor, au fost abordate aspecte legate de relatia bilaterala dintre Romania si Franta, agenda europeana, in contextul pregatirilor pentru preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre tara noastra, respectiv agenda internationala si de securitate.La inceputul intrevederii, cei doi Presedinti au semnat Declaratia Politica dintre Romania si Franta, care aduce la zi Parteneriatul Strategic bilateral si evidentiaza dorinta de continuare a eforturilor pentru aprofundarea legaturilor deja traditionale dintre tarile noastre si oferirea unui nou impuls colaborarii viitoare.Declaratia Politica va fi urmata de o Foaie de Parcurs actualizata a Parteneriatului Strategic, care va pune in practica liniile de actiune la nivel bilateral, european si international agreate in documentul semnat astazi. Presedintele Romaniei si Presedintele Republicii Franceze au decis impulsionarea eforturilor pentru finalizarea cat mai rapida a acestei Foi de Parcurs", precizeaza Administratia prezidentiala intr-un comunicat.Presedintele Iohannis a subliniat semnificatia deosebita a intalnirii atat pentru Romania, cat si pentru relatia bilaterala, 2018 fiind anul in care romanii sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, un moment fondator din istoria nationala, celebrat prin organizarea, impreuna cu Franta, a Sezonului franco-roman, respectiv prin marcarea a 10 ani de la stabilirea Parteneriatului Strategic dintre cele doua tari.In acest context, cu referire la lansarea Sezonului bilateral, presedintele Romaniei a mentionat faptul ca acest proiect unic, cu peste 400 de evenimente culturale, arata elocvent faptul ca cele doua tari sunt parteneri privilegiati, uniti prin legaturi istorice, culturale si lingvistice puternice, nefiind doar despre trecut, ci orientat mai ales spre viitorul european comun.Din aceasta perspectiva, Summitul pe care Presedintele Romaniei il va gazdui anul viitor, la Sibiu, va reprezenta prilejul pentru a proiecta un viitor european mai sigur si mai prosper.In ceea ce prives ...citeste mai departe despre " Presedintii Iohannis si Macron au semnat o declaratie privind parteneriatul strategic dintre Romania si Franta " pe Ziare.com