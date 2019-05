La ora 19.00 numarul celor care au votat pentru europarlamentare este de 7.934.109, ceea ce inseamna o prezenta la vot de 43,43%.Totodata, pentru referendumul pentru justitie au votat, pana la ora 19.00, au votat 6.571.269 dintre romani, ceea ce inseamna o prezenta de 36,07%.Prezenta la vot in ultimii aniPentru a avea un termen de comparatie pe parcursul zilei, sa ne aducem aminte, de exemplu, despre prezenta la referendumul pentru familie din octombrie anul trecut. Este drept ca acest scrutin s-a desfasurat pe doua zile si a fost boicotat, insa tabara social-democratilor pare ca vrea sa faca acelasi lucru acum.Asadar, la referendumul pentru familie, prezenta a aratat in felul urmatror: sambata la ora 10:00 se prezentasera la urne 0,97% din alegatori, la ora 16:00 - 3,78%, iar pragul de 10% a fost depasit abia duminica la ora 13:00, cand prezenta era de 11,67%. La finalul celor doua zile se votasera doar 20,41% dintre alegatori.In ce priveste alegerile parlamentare din 2016, la ora 10:00 prezenta era de 5,27%, la 13:00 crescuse la 16,62%, la 16:00 votasera 27,07% dintre alegatori, la 19:00 36,94% si procentul final a fost de 39,49%.La cel mai recent scrutin prezidential, cel din 2014, prezenta in primul tur a fost urmatoarea: 10:00 - 6,55%, 13:00 - 20,78%, 16:00 - 35,1%, 19:00 - 47,34%, 21:00 - 52,31%. In al doilea tur prezenta a fost mai mare 10:00 - 8,52%, 13:00 - 27,22%, 16:00 - 44,5%, 19:00 - 58,66%, 21:00 - 62,04%.Ca sa comparam si cu alegerile europarlamentare din 2014, la ora 10:00 votasera 4,61% dintre cetateni, la 13:00 - 12,54%, la 16:00 - 18,41%, la 19:00 - 26,52% iar prezenta finala a fost de 32,16%.La referendumul pentru demiterea presdintelui Traian Basescu , la ora 10:00 votasera 9,05% dintre romani, la 14:00 - 21,37%, la 17:00 - 26,89%, la ora 20:00 votasera 37,67% si prezenta finala, la ora 23:00, a fost de 45,92%. ...citeste mai departe despre " Prezenta la vot doboara record dupa record: 42.87% la ora 19:00 " pe Ziare.com